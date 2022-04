El Tarf - Record des hausses des prix : du jamais vu !ar A. Ouélaa De mémoire de patronne de maison, jamais la furie des prix n'a atteint un tel seuil aussi alarmant et dramatique, a renchéri une employée de l'état civil d'une commune. Et une autre collègue d'ajouter: «C'est de la folie, une catastrophe, cette vertigineuse hausse des prix qui n'a épargné presque aucun produit». Des fruits et légumes, en ce mois sacré du Ramadhan, sans oublier les viandes, pour bon nombre de bourses, il est très difficile de joindre les deux bouts. Sur toutes les lèvres, on ne parle que de ça. C'est comme si on se retrouvait dans un désert rocailleux, où à chaque retournement de pierres, on tombe sur un scorpion ou une vipère. En effet, la comparaison est inévitable, avec ce qu'on payait avant et maintenant. A titre d'exemple, les prix des triplettes de boîtes de thon, selon la marque, ont augmenté en moyenne de 60 DA. Il en est de même pour les légumes secs, les pâtes, les cartouches à encre pour imprimantes, les rames de papier, qui ont entraîné une hausse des prix pour faire des photocopies et la liste est encore longue. Et cerise sur le gâteau, la persistance et la rareté de certains produits de base comme le lait qui se vend en cachette ou au vu et au su de tout le monde pour 40 DA le sachet et l'obligation de prendre des «charbets» que presque personne ne boit chez bon nombre de personnes. Le bidon d'huile, cédé normalement à 650 DA, a atteint au marché noir les 1.000 DA. A défaut, il vous faut des provisions conséquentes pour prétendre à ce fameux bidon d'huile. Voilà maintenant qu'un autre casse-tête pointe déjà, au moment où le Ramadhan prend une courbe descendante. Vous l'aurez deviné, il s'agit des habits neufs achetés pour les enfants. Un cauchemar pour les bourses modestes et les familles aux revenus dérisoires. Une tradition qu'il faut honorer quels que soient les sacrifices, dira cette ménagère à qui nous avons demandé son avis. En ce sens, les magasins attendent de pied ferme les clients. Ces derniers se doivent de bien comparer les prix afin d'acheter au meilleur prix. Chose qui nécessite de nombreuses tournées en plusieurs jours avant d'acheter quoi que ce soit. Enfin, selon le nombre d'enfants, un bon budget est à prévoir pour acheter des habits neufs.