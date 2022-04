Ramadhan à Jijel La sardine à 1.000 dinars ! Ramadhan à Jijel La sardine à 1.000 dinars ! 18 Avr 2022 Régions 2195 fois La sardine à 1.000 dinars ! Le prix de la sardine connait une hausse vertigineuse dans les pêcheries de Jijel. Il a atteint 1.000 dinars le kilo avant-hier, samedi 16 avril, au marché de « village Moussa ». Il y a un mois, il ne dépassait pas les 500 dinars le kilo au même marché. Notons que la sardine est habituellement le seul poisson qui soit à la portée des ménages aux revenus limités. En effet, il y a quelques années, son prix variait entre 30 et 40 dinars le kilo et celui de la viande de bœuf oscillait entre 500 et 600 dinars. En ce sens, le prix d’un kilo de viande était 15 et même 20 fois plus élevé que celui de la sardine. Le coût de cette dernière était d’ailleurs implicitement lié à celui de la pomme de terre qui, elle, est aujourd’hui vendue entre 100 et 120 dinars le kilo. D’ailleurs, au sein des familles nécessiteuses, quand un manque de protéines se faisait sentir, on pensait tout de suite à la sardine. Et qu’elle soit frite, grillée, braisée ou accommodée en boulettes saucées, elle était toujours succulente. Elle rivalisait même avec les plats de viande les mieux réussis. Maintenant, avec les 1.300 ou 1.400 dinars que vaut un kilo de viande, on peut à peine acheter un kilo et demi de sardine. Celle-ci, d’ailleurs, n’est pas très appétissante tant elle est rarement de première fraîcheur. Signalons que cette hausse serait due, selon des experts, à la faiblesse de l’offre. Ils ajoutent à cela la baisse de la température. « Le poisson bleu, dont la sardine, suit les courants chauds », disent-ils. D’autres justifient cette flambée par la dévaluation du dinar. Par ailleurs, d'autres facteurs sont à prendre en compte, notamment le circuit de distribution et le peu d'engouement des pêcheurs à prendre le large.