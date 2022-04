BAC-6 par Abed Cherifi small font medium font large font BAC-6 par Abed Cherifi Ça sert à quoi de faire des études quand avec un bac+6 dans ses bagages, l'on n'est pas capable de rédiger une lettre ou même un CV corrects. Pourquoi le niveau est-il tombé si bas ? Est-ce la faute aux impétrants ou à ceux chargés de leur inculquer le «minimum syndical» de savoir et de connaissances ? L'histoire racontée ici est vraie, d'une triste vérité : une titulaire d'une licence d'enseignement supérieur postule pour un emploi et est reçu par le premier responsable de la grosse boîte : examinant son dossier, le PDG paraphe en en-tête de la demande d'emploi : «nivo faible». Rien que ça ! Pourquoi l'Ecole algérienne se retrouve aujourd'hui comme la première usine des recalés... de la vie. Au point que la première université algérienne se classe à la... 2.142ème place sur douze mille établissements classés de par le monde. Si de nombreux Algériens ont depuis longtemps fait le choix « cornélien » entre le cartable et le pain, des générations entières se retrouvent aujourd'hui sacrifiées pour avoir certes fréquenté l'école, mais pas celle qui vous apprend à devenir un homme et de trouver sa place dans un monde où le non instruit ne doit avoir sa place dans un enclos. L'onde de choc de l'enseignement au rabais pratiqué depuis longtemps en Algérie se fait déjà ressentir avec la non-reconnaissance des «papiers» délivrés par les universités algériennes, y compris dans des pays qui ont commencé l'interminable course vers le monde « clos » du savoir et de la connaissance bien après nous. La mission régalienne d'éduquer un peuple et lui donner les moyens de faire face à un monde impitoyable pour les « sans-lettres » est l'un des premiers éléments constitutifs de la souveraineté d'un pays digne de ce nom. Aussi vrai que ne pas réhabiliter l'Ecole algérienne dans son rôle originel de premier socle solide de la République, c'est un peu comme un médecin qui assiste, les bras ballants, à la mort d'un patient, faute d'avoir diagnostiqué sa maladie à temps. Au fait, qui a dit qu'élevé à la rude école du malheur, il y remportait tous les prix ?