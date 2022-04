Fourrière municipale d’Annaba : Un incendie ravage plus de 200 véhicules Par : A.Ighil Au total, plus de 200 véhicules ont été détruits dans un violent incendie à la fourrière municipale d’Annaba. Dans le détail, il s’agit de 9 voitures touristiques, 4 embarcations en résine et 198 motos qui ont été ravagés par ledit incendie qui s’est déclaré à la fourrière municipale, situé près de l’ancien parc SNLB sur la RN 16, hier vers 11h30’, a indiqué le chargé de communication de la direction de la Protection civile de la wilaya d’Annaba. La même source a précisé que les flammes se sont propagées et ont décimé une partie du parc automobile stationné, mais qu’aucune perte humaine n’est à déplorer. La célérité de l’intervention d’une trentaine de sapeurs-pompiers, issus de l’unité principale ainsi que des unités d’El Bouni, El Hadjar, Bengaouer et de Sidi Achour, a permis de préserver des flammes une centaine de véhicules légers, 30 camions et 129 motos stationnés à la fourrière. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer avec exactitude les causes de ce sinistre qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Selon certaines indiscrétions, l’incendie serait dû à la chute d’un câble électrique qui aurait causé des étincelles qui auraient provoqué l’incendie. Cet incident remet au goût du jour un patrimoine communal à l’abandon qui arrive à saturation et qui n’a bénéficié d’un quelconque projet d’extension. La fourrière communale pourrait générer des sommes d’argent importantes qui pourraient renflouer la trésorerie de la commune. Ainsi, des véhicules qui s’entassent depuis des années et leurs propriétaires ne sont jamais venus pour les récupérer. Selon un ancien cadre de la commune, la solution réside dans la vente aux enchères publiques par les services des domaines au lieu que ces véhicules abandonnés ne soient ravagé par les flammes ou les aléas de la nature. Il est grand temps que la ville d’Annaba soit dotée d’une fourrière communale digne de ce nom.