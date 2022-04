50 raisons de s’inquiéter si Marine Le Pen gagne l’élection présidentielle 50 raisons de s’inquiéter si Marine Le Pen gagne l’élection présidentielle L'Obs - Hier à 21:06 Et si le scénario que beaucoup n’osent imaginer arrivait ? Et si Marine Le Pen était élue, la cohésion de la société serait en danger pour une multitude de raisons. En voici 50. 50 raisons de s’inquiéter si Marine Le Pen gagne l’élection présidentielle 2022, L'Obs 50 raisons de s’inquiéter si Marine Le Pen gagne l’élection présidentielle Immigration et stigmatisation 1. Parce que son référendum sur l’immigration – via l’article 11 – est de l’avis de la quasi-unanimité des juristes un« coup d’Etat institutionnel ». Il s’agit de rendre constitutionnelle la discrimination des étrangers à l’emploi, aux aides sociales et au logement. 2. Parce que cette loi pourra même aller jusqu’à « interdire » aux étrangers et aux binationaux d’obtenir un travail « dans l’administration et les entreprises publiques », mais aussi dans des sociétés privées et associations « chargées d’une mission de service public ». 3. Parce qu’elle veut supprimer l’aide médicale d’Etat (AME) pour en exclure les adultes, au prétexte que cette aide « agit comme un appel d’air » en ce qui concerne l’immigration. 4. Parce qu’elle veut réserver les allocations familiales aux familles dont au moins un des deux parents est français. 5. Parce que Marine Le Pen a longtemps défendu la thèse complotiste du « grand remplacement » avant d’évacuer l’expression de ses discours. Droits des minorités 6. Parce que Marine Le Pen veut instaurer « un moratoire de trois ans » sur les sujets sociétaux à l’issue de son élection (PMA, GPA…). 7. Parce que si Marine Le Pen ne souhaite plus aujourd’hui revenir sur le mariage pour tous, interrogée en juin 2011 sur France-Inter par un auditeur à ce sujet, elle avait répondu : « On peut aussi décider qu’après tout, pourquoi n’a-t-on le droit que de se marier avec un homme. Pourquoi pas avec plusieurs ? Pourquoi pas l’autorisation de la polygamie ? » 8. Parce que Marine Le Pen prétend, en 2022, être une grande amie des syndicats. Mais en 2007, sur France-Inter, elle déclarait : « Les syndicalistes sont toujours ceux qui font semblant de combattre et enterrent en général les travailleurs. » Ecole 9. Parce que Marine Le Pen prétend que le harcèlement scolaire l’inquiète beaucoup, mais elle n’a pas voté la proposition de loi visant à le combattre. (Dans le même genre, Marine Le Pen qualifie de « drame » l’endométriose, mais n’a pas voté sa reconnaissance comme une affection longue durée.) 10. Dans son programme pour l’école, Marine Le Pen propose de sanctionner « l’absence d’assiduité » et les « comportements antiscolaires » en suspendant les allocations familiales aux parents concernés. Populisme 11. Parce que sa promesse d’exonérer d’impôt sur le revenu tous les moins de 30 ans est incompatible avec le principe d’égalité garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Par ailleurs, cette mesure bénéficierait surtout aux jeunes les plus riches. 12. Parce qu’en choisissant de nommer son parti « Rassemblement national », Marine Le Pen s’est inscrite dans une histoire politique qui rappelle les sombres heures de la collaboration. En février 1941, Marcel Déat, socialiste passé à l’extrême droite, fondait le Rassemblement national populaire, parti néofasciste et collaborationniste dont un des mantras était la protection de la race. 13. Parce que sur France 2, au début du mois d’avril, elle a évoqué la possibilité d’un référendum sur la peine de mort. Elle a ensuite rétropédalé, expliquant que « le référendum d’initiative citoyenne ne peut pas modifier la Constitution ». 14. Parce que le clan Le Pen continue son mélange des genres entre politique et dynastie. Jordan Bardella, qui pourrait prendre la suite de Marine Le Pen à la tête du parti, est en couple avec Nolwenn Olivier, fille de Philippe Olivier, lui-même mari de Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine. Histoire 15. Parce qu’en avril 2017, Marine Le Pen juge que la France n’est « pas responsable » de la rafle du Vél’d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942, lors de laquelle plus de 13 000 juifs ont été arrêtés par des policiers français, sur décision du régime de Vichy, pour être acheminés dans les camps d’extermination nazis. 16. Parce que Marine Le Pen condamne toute repentance quant aux actes commis par les soldats français pendant la guerre d’Algérie. Sur France-Inter : « S’il s’agit de réconcilier les mémoires en se flagellant devant l’Algérie qui ne cesse de réclamer des actes de repentance, moi, en ce qui me concerne, ce sera non. » Sécurité 17. Parce qu’elle veut instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers accusés de violences policières. 18. Parce qu’une dérive autoritaire s’appuie sur des forces de répression, et qu’une partie des forces de l’ordre, au vue des sondages, pourrait être disposée à la soutenir. Selon une étude du Centre de Recherches politiques de Sciences-Po sur le vote des policiers et militaires, 60 % d’entre eux prévoient de voter pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. 19. En 2020, à l’issue d’une visite du commissariat de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), Marine Le Pen a assuré que « non, il n’y a pas véritablement de problème de violences policières » en France. Droits des femmes

20. Parce que Marine Le Pen aime se présenter en défenseuse des femmes, mais ses députés à Strasbourg ont toujours voté contre leurs droits. Par exemple, ils ont rejeté la Convention d'Istanbul – traité international le plus ambitieux en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. 21. Parce qu'en 2012, Marine Le Pen voulait dérembourser l'IVG. (Depuis, elle a changé d'avis. Mais les élus RN ont voté contre l'allongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines en février à l'Assemblée. Au Parlement européen, ils ont voté contre une résolution visant à condamner la décision de la Pologne d'interdire la quasi-totalité des avortements.) 22. Parce qu'elle veut interdire le port du voile dans la rue, ce qui va à l'encontre du principe d'égalité entre les citoyens. 23. Parce qu’en 2020, le RN proposait à l’Assemblée nationale d’« interdire l’usage de l’écriture inclusive par toute personne publique ou privée bénéficiant d’une subvention publique ». Santé 24. Parce qu’au début de la pandémie de Covid, pendant plusieurs semaines, elle a voulu soigner les malades avec de l’hydroxychloroquine. Elle a demandé que les médecins de ville puissent la prescrire eux-mêmes en cas de symptômes « peu graves ». 25. Parce qu’elle veut réduire drastiquement le recours aux médecins étrangers, alors que la France en a besoin et que l’autorisation de pratiquer de ces praticiens est soumise à une vérification de leurs connaissances. Liberté de la presse 26. Parce que Marine Le Pen sort manu militari tous les journalistes qui posent des questions qui lui déplaisent et blackliste depuis toujours certaines rédactions (Mediapart, « Quotidien »). Récemment, la présidente du RN a assumé de décider qui est journaliste et qui ne l’est pas. 27. Parce que si elle est élue, la candidate du Rassemblent national prévoit la cession au secteur privé de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Derrière le prétexte d’économie se cache, en réalité, une volonté de créer des médias défendant son action. Culture 28. Parce que, sauf intervention ultime de Gérard Majax, il n’existe aucune section consacrée à la culture dans son programme alors que la période du Covid, puis la guerre en Ukraine, a laissé le monde artistique vulnérable. Seul, un livret s’attaque à la question du patrimoine que la candidate juge en péril. Un vieux dada. 29. Parce que l’expérience des villes gérées par le parti qui s’appelait encore FN dans les années 1990 laisse peu de place au doute : achats de livres sous contrôle dans les bibliothèques, dédicaces d’auteurs fliquées, manœuvres d’intimidations diverses et variées. 30. Parce que la candidate ne bénéficie pas de relais au sein de l’univers intellectuel et culturel. Sa seule prise de guerre : Philippe Chevallier, le désinvolte verbeux du duo comique Chevallier/Laspalès qui affiche son soutien au nom du souverainisme. 31. Parce qu’il lui faudra un ministre de la Culture. Sébastien Chenu, porte-parole de la candidate, longtemps en charge du sujet ? Le comédien Franck de Lapersonne, M. Culture de la campagne précédente, aux abonnés absents depuis ? Entourage 32. Parce que tenus officiellement à l’écart, Frédéric Chatillon et Axel Loustau, ex-membres du GUD (syndicat étudiant d’extrême droite connu pour sa violence), ainsi que Nicolas Crochet jouent toujours encore un rôle politique auprès de la candidate du RN. 33. Parce qu’en 2017, le photographe des meetings de Marine Le Pen était un jeune homme d’une vingtaine d’années, connecté au GUD, amateur de pages et d’images nazies. Il s’appelait Laurent L., mais se promenait sur internet sous le pseudonyme d’Alex Vril. 34. Parce que Philippe Nguyen, cet ancien haut fonctionnaire qui a travaillé au programme de « patriotisme économique » de la candidate d’extrême droite, s’est illustré comme un expert des entreprises installées dans les paradis fiscaux. 35. Parce que les maires FN élus en 2014, puis en 2020, se sont démarqués par leur incompétence, leur affairisme, leur politique de harcèlement. Dans « Nouvelles du front. La vie sous le Front national », l’élue Marine Tondelier a recueilli les témoignages de plusieurs employés ou anciens employés de municipalités FN ayant subi des pressions et des humiliations. 36. Parce que l’un de ses plus proches conseillers, Bruno Bilde, député Front national du Pas-de-Calais a été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs anciens assistants parlementaires, dans une enquête de « Libération ». 37. Parce que Fabien Engelmann, maire d’Hayange, est connu pour son grand sens de l’humanisme. La municipalité a par exemple été déboutée de sa demande d’expulsion du Secours populaire d’un local municipal et condamnée à rembourser ses frais de justice. Il accusait l’association d’être « une succursale du Parti communiste » et de faire de la « propagande promigrants ». 38. Parce que répondant à l’appel d’une association Ma commune sans migrants, créée par Steeve Briois à Hénin-Beaumont, le maire Front national de Beaucaire, Julien Sanchez, a fait adopter une charte anti-migrants à sa ville. International 39. Parce qu’« après la fin de la guerre », Marine Le Pen a annoncé vouloir refaire de la Russie (de Vladimir Poutine) un « allié stratégique ». 40. Parce qu’elle est proche de Viktor Orban, le despote hongrois qui veut, entre autres, ramener les femmes à la maison et à la maternité. 41. Parce que son prêt russe contracté en 2014 la rend dépendante du pouvoir de Moscou. Le contrat a été souscrit auprès de la First Czech Russian Bank (FCRB), une banque tchéco-russe, pour un montant de 9,14 millions d’euros afin de mener les campagnes électorales des européennes et des départementales. 42. Parce que Marine Le Pen a reconnu l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. En décembre de cette année-là, elle tweetait : « La Crimée est russe depuis de très nombreuses années. » 43. Parce que les députés du RN au Parlement européen défendent la Chine. En décembre 2020, ils se sont abstenus de voter une résolution appelant à sanctionner Pékin qui persécute sa minorité ouïghoure de confession musulmane. 44. Parce qu’elle est une groupie de Trump. Durant la campagne présidentielle de 2017, en voyage surprise à New York, alors que son équipe essayait depuis des jours de rencontrer le nouveau président américain, la députée s’était installée un après-midi entier au café en bas de la Trump Tower, pour tenter de le croiser. Ecologie 45. Parce que le programme écologique de Marine Le Pen est quasi vide. Extrait : « La beauté de la France tient à la nature autant qu’aux bâtisseurs de clochers, de villages et de ponts ! […] Voilà pourquoi nous créerons un service national du patrimoine, qui permettra à de jeunes volontaires, pour six mois aménageables, de participer à des travaux d’intérêt patrimonial divers, de la restauration de bâtiments anciens à l’évaluation de la biodiversité. » 46. Parce que Marine Le Pen s’est plusieurs fois montrée climatosceptique : en février 2012, lors d’une interview donnée au média Terra Eco, à la question de savoir si le changement climatique existe,Marine Le Pen répondait : « Ce n’est pas ce que je dis. Je ne suis pas sûre que l’activité humaine soit l’origine principale de ce phénomène. » 47. Parce que dénonçant la « folle stratégie » de l’UE qui prévoit notamment une baisse de 50 % des pesticides d’ici 2030 avec un quart des terres réservées au bio, elle affirme qu’il « n’y aura pas d’interdiction de substances actives sans solution équivalente et économiquement soutenable ». Affairisme 48. Parce qu’en 2017, le FN via le microparti Jeanne, créé à l’initiative de Marine Le Pen, a profité des généreuses règles de remboursement public des frais de campagne des candidats FN pour engranger plus d’un million d’euros (recel d’abus de biens sociaux). Depuis, le Rassemblement national a écopé d’un redressement fiscal de 1,8 million d’euros. Le parti a été débouté de sa requête en annulation de sa dette. 49. Parce que, selon Mediapart, l’origine des 8 millions d’euros prêtés au Rassemblement national en 2017 par l’homme d’affaires Laurent Foucher est à ce jour indéterminée. Mis en examen pour « blanchiment d’argent », le prêteur est lié aux autorités russes. Marine Le Pen a assuré à Mediapart l’avoir ignoré. 50. Parce que, toujours selon Mediapart, un rapport de l’Office anti-fraude de l’Union européenne, transmis à la justice française, accuse la candidate du Rassemblement national d’avoir personnellement détourné près de 140 000 euros d’argent public du Parlement de Strasbourg quand elle était eurodéputée.