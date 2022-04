Civisme et éco-responsabilité à Annaba Les dégâts de l’Iftar sur la plage Civisme et éco-responsabilité à Annaba 24 Avr 2022 Annaba 6549 fois Les dégâts de l’Iftar sur la plage Organiser des ruptures de jeûne en groupes sur les plages de la ville, est devenu une mode qui s’est imposée depuis plusieurs années. C’est bien, en effet de se retrouver en famille, entre voisins pour goûter à la solidarité et à la convivialité. Certains n’hésitent pas à mettre « le paquet » pour fournir un grand nombre de plats délicieux, préparés par de cuisinières hors-pair. Mais ce qui ne va pas dans cette histoire d’Iftar collectif, c’est bien ce qui reste après le départ des convives. Des détritus à ne plus savoir comment les ramasser déforment le paysage et sont la cause de désagréments énormes. Des tas d’ordures, de restes des repas, de bouteilles de petit lait, de lait caillé et d’eau minérale ainsi qu’un nombre incalculable de gobelets sont abandonnés et jonchent le sable. A l’approche de la saison estivale, c’est une véritable catastrophe. Ne serait-il pas plus civique que de ramasser les restes, de les emballer dans des sacs-poubelle et de les déposer dans les immenses bacs qui se trouvent sur le bord de toutes les plages ? Est-ce que le sens du civisme a disparu de notre ville ? Est-ce-que les employés chargés du nettoyage ne méritent pas ce simple geste qui est de laisser l’endroit propre comme on l’a trouvé ?