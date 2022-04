Oued Seybouse Le mystère des poissons morts à Chihani Oued Seybouse Le mystère des poissons morts à Chihani 24 Avr 2022 Annaba 1041 fois Le mystère des poissons morts à Chihani Un phénomène pour le moins anormal et inhabituel a été observé, ces jours-ci, sur la partie de Oued Seybouse traversant le territoire de la commune de Chihani. Celle-ci relève de la daïra de Dréan dans la wilaya d'El Tarf. En effet, depuis le mercredi 20 avril, des dizaines de poissons sans vie flottent sur l'eau. Cela a suscité la curiosité et l’inquiétude des associations de défense de la nature. Contacté par notre journal, le directeur de l'environnement de la wilaya d'El Tarf nous a déclaré qu'une commission spécialisée s'est déplacée sur les lieux afin d'élucider le mystère. Notre interlocuteur a ajouté que tous les paramètres qui pourraient être liés à ce genre de phénomène ne présentent aucune anomalie. Il a cité le taux d'oxygène dans l'eau, l'écoulement de l'eau et l'absence d'agents à même de provoquer la mort de ces poissons. Il faudra toute de même attendre cinq jours pour connaître les résultats des analyses effectuées au laboratoire, a-t-il dit. La seule hypothèse plausible pour le moment serait, selon lui, le déversement prémédité ou par inadvertance d'un quelconque produit toxique. A noter que Oued Seybouse est situé en amont de son écoulement qui prend sa source dans la wilaya de Guelma. Il n'existe aucune usine ou entreprise dont les rejets y sont déversés, a fait savoir le directeur de l'environnement. Il dira, en substance, que ses collègues des wilayas de Guelma et Annaba ont été informés sur cette situation. Et d’ajouter que ses services suivent de très près ce phénomène. Ce dernier s'est estompé pour le moment.