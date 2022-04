El Hadjar La viande d’âne lui a valu un an El Hadjar 22 Avr 2022 Annaba 262 fois La viande d’âne lui a valu un an Un individu qui s’adonnait à l’abattage et à la vente de viande d’âne a été condamné le lundi 18 avril à une année de prison ferme doublée d’une forte amende. Il a été surpris à El Bouni en possession d’un âne dépecé et prêt à être commercialisé à Chaiba. Les restes de l’âne se trouvaient dans une étable qui servait pour l’abattage clandestin. Notons que cet individu est un repris de justice, condamné déjà pour le vol de bétail. Il est utile de signaler que la viande asine est considérée comme impropre à la consommation et pouvant porter atteinte à la santé des consommateurs qui croient acheter de la viande bovine. L’abus de confiance des citoyens qui achètent de la viande chez lui est flagrant. Ce commerçant véreux est condamné pour tromperie sur la qualité des produits et de vente de viande impropre à la consommation humaine. D’après des connaisseurs, la viande hachée asine mêlée à de la graisse de mouton est vendue sans que le consommateur ne se doute de sa qualité. Cette tromperie est usitée par certains restaurateurs et vendeurs de grillades qui les fourguent à leurs clients. Rappelons enfin qu’au début de ce mois de Ramadhan, les services de sécurité accompagnés par ceux de la direction du Commerce de la wilaya d’Annaba ont saisi plusieurs quintaux de viande qui ne répondaient pas aux règles d’hygiène ou ne portaient pas l’estampille des services vétérinaires.