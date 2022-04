Hôpital Dorban Pénurie d’anticancéreux 22 Avr 2022 Annaba 98 fois Pénurie d’anticancéreux Depuis quelques jours, les cancéreux atteints de myélome multiple (cancer de la moelle osseuse), traités par chimiothérapie, ont brisé le silence sur la situation de leur prise en charge à l’hôpital Dorban d’Annaba. En effet, ils souffrent le martyre depuis deux mois, en raison d’une importante pénurie de médicaments anticancéreux « Velcade » et « Zophren ». Ce dernier, utilisé notamment pour la chimiothérapie, est en rupture de stock. Ce médicament est un anti nauséeux puissant, utilisé pour prévenir et traiter les nausées et les vomissements provoqués par la chimiothérapie anticancéreuse ou par la radiothérapie. En raison de l’indisponibilité de ce médicament vital, les patients subissent et endurent des maux sans nom depuis deux mois. En plus des effets secondaires de la chimiothérapie à cause de l’absence de « Zophren », certains patients n’ont pas reçu de « Velcade » depuis plus d’un mois et demi maintenant. Ces patients atteints de myélome multiple non traité au préalable, sont éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée d'une greffe de cellules-souches hématopoïétiques. Vivre avec un cancer, subir et survivre à une chimiothérapie, c’est déjà un état de souffrance quotidien pour le patient tout comme pour ces proches. L’indisponibilité des médicaments adéquats pour le traitement est une torture. Il est utile de signaler que le ministère de l’Industrie pharmaceutique a pris des dispositions, le mardi 12 avril, pour l'approvisionnement de la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH). Ceci dans le cadre d’un programme d'importation spécifique aux médicaments anticancéreux.