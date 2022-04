Cadre de vie Skikda sombrerait-elle dans le laisser-aller ? Cadre de vie Skikda sombrerait-elle dans le laisser-aller ? 24 Avr 2022 Régions 43 fois Skikda sombrerait-elle dans le laisser-aller ? Le problème du réseau des eaux usées émanant des immeubles dits "Ital Edil", sis au boulevard jadis appelé « Le Ravin », n’est toujours pas résolu. Le débordement de ces eaux nauséabondes est récurrent. Cependant, à ce jour, aucune solution radicale et définitive n’a été proposée. Il est vrai que ces eaux sont aspirées de temps à autre en utilisant un camion cureur. Toutefois, cette mesure est loin d'être efficace. Les habitants de ces immeubles en pâtissent, d'autant plus que cette mare d'eau stagnante et puante cause la prolifération d’une multitude de moustiques. Ces derniers sont porteurs d'agents pathogènes. Il faut signaler que le risque de parution d’affections virales, telles que le Zika, transmissibles par ce genre d’insectes, s’accroît en période estivale. N’est-il donc pas temps que les responsables concernés se penchent sérieusement sur ce problème afin d'y mettre un terme définitivement ? Sur un autre volet, un bon nombre de routes sont mal éclairées à Skikda, à l’image de celle qui mène vers la cité « Boulekroud ». Les nuits y sont si noires que l’on ne s’y sent pas en sécurité. Ce problème d’éclairage ne datant pas d’hier est malheureusement toujours d’actualité. Les citoyens s’interrogent : « À quand sa résolution définitive ? Pourquoi tout ce retard ? ». Et d’ajouter : « Parfois, c’est toute la moitié de la ville qui se retrouve dans le noir. N’est-il donc pas temps d’y remédier ? Ne voit-on donc pas que les problèmes ne cessent de s’accumuler à Skikda ? ». En effet, le manque d’éclairage public, ajouté à tant d’autres tracas, met à mal les citoyens. Ces derniers ne savent plus où donner de la tête. L’association SOS Skikda, comme plusieurs autres versées dans le même domaine, ne cesse d’attirer l’attention des responsables locaux. Toutefois, les choses n’ont pas l’air de bouger. Les services concernés sont appelés à prendre des mesures urgentes pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Il y va de la réputation ce l’ex-Russicada. Celle-ci, hélas, a perdu tout son charme à cause d’une longue période de mauvaise gestion. Par ailleurs, lors de l’une de leurs sorties à travers la ville, les membres de l’association « SOS Skikda » ont constaté avec beaucoup d’amertume qu’un bon nombre de grilles d’avaloirs et de barreaudages métalliques ont mystérieusement disparu. Ils ont probablement été dérobés par la « mafia du fer ». Ces avaloirs démunis de leurs couvercles sont devenus des poubelles à ciel ouvert. On y jette n’importe quoi. Aussi, ce sont des « pièges » pour enfants et personnes âgées, voire même pour les véhicules. A noter que l’obstruction des avaloirs engendre inévitablement des inondations, particulièrement en période hivernale. En fait, il s’agit d’un crime qui ne dit pas son nom. Il est du ressort des autorités locales de mettre fin à ce genre de trafic. Elles doivent identifier et traquer les voleurs. L’installation de caméras de surveillance en certains endroits stratégiques est plus qu’impérative pour pouvoir les surprendre la main dans le sac. Les bénévoles de l’association « SOS Skikda » espèrent que leur appel trouvera écho auprès des responsables concernés et des citoyens.