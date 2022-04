APC d’Annaba Démissions en cascade APC d’Annaba Démissions en cascade Ces démissions, survenues en moins d’une semaine, dénotent l’incompatibilité et l’incohérence entre, d’une part, les élus, et, d’autre part, le président du conseil municipal. La crise atteint son paroxysmeLa crise atteint son paroxysme Désaveu de décisions ou conflit d'intérêts? Une crise profonde secoue l'Assemblée populaire communale d'Annaba. Une dépression ayant donné lieu à la démission de plusieurs élus, dont le vice-président de l'APC, chargé des sports, de la culture et du tourisme, le vice-président de la commission des travaux et membre de la commission de l'urbanisme, et le vice-président de la commission sports et tourisme ainsi qu'un membre de la commission des enchères et des adjudication, ont déposé leur démission de l'A.P.C d'Annaba. Ces quatre démissions, survenues en moins d'une semaine, dénotent l'incompatibilité d'humeur et l'incohérence des décisions entre les élus et le président de l'A.P.C. Bien que les raisons ayant motivé les démissions de ces élus, ces abandons semblent avoir, en apparence, trait au mode de gestion adopté par le président de l'APC, il n'en demeure pas moins que le non-dits suscitent moult interrogations. Selon certains, la divergence s'est installée au sein de cette Assemblée populaire communale, bien qu'aucun des démissionnaires n'ait daigné révéler les raisons réelles de ce départ massif. Pour les uns, c'est l'incompatibilité, pour les autres, ce sont les décisions unilatérales du P/APC. Mais entre les uns et les autres, il y a ceux qui parlent de gestion des affaires de la commune. En somme, c'est le P/APC qui est contesté par les membres de son assemblée, notamment par rapport au manque de transparence dans la gestion adoptée par le maire. Il lui est reproché ses décisions unilatérales. Des sentences prononcées, selon les contestataires, sans consultation des membres de l'A.P.C. Autant de motifs ayant créé une animosité au sein de l'APC qui, jusqu'à la mise sous presse, ne présente aucun signe de crise, hormis cette divergence de points de vue à l'origine de ces démissions. Or, la tempête n'est pas encore passée, puisque, selon certaines sources, un complot se trame dans les coulisses pour tenter de recadrer le P/APC et le pousser vers la porte de sortie, à travers les compromis qui se tissent de l'extérieur et à l'intérieur de cette administration municipale. Cet élu de MSP, qui risque d'être victime de son enthousiasme et de sa bonne volonté de vouloir bien faire mais, surtout de vouloir être en tête du peloton, en mettant à l'écart ses collègues.