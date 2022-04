Animaux errants à El Bouni C’est l’arche de Noé ! La commune d’El Bouni est en train de supporter une invasion de chiens errants. Ces derniers représentent un danger certain pour les habitants et en particuliers les enfants et les vieilles personnes. Le célèbre Cours et centre névralgique de la ville, aménagé à coups de milliards de centimes, est devenu le domaine matinal d’un groupe de chiens qui sème la terreur. Des campagnes d’abattage de ces canins sont devenues une nécessité, voire une obligation afin de débarrasser la ville. D’autre part, il faut imposer à leurs propriétaires de leur mettre un collier avec leur nom afin de pouvoir les identifier et leur infliger une amende. Pour rappel, neuf enfants ont été victimes d’un chien soupçonné d’être enragé il y a quelques jours. Ils sont actuellement en soins jusqu’à la conclusion finale de savoir si ce chien est enragé ou non. L’autre fléau est bien celui des vaches errantes notamment à Sidi Salem où elles ont élu domicile. On les rencontre partout. Dans les rues en train de farfouiller dans les bacs à ordures, ou sur la plage où elles semblent apprécier le plaisir du bronzage. Elles s’y installent pour ruminer les déchets ingurgités au cours de leur pérégrination à travers les décharges contrôlées ou sauvages. Le siège de la protection civile ainsi que la mosquée centrale sont exposés à leur présence. Celles-ci laissent derrière elles des tas de bouses, ce qui porte une atteinte directe à l’environnement. Ces vaches proviennent également des étables érigées face à la mer où on doit en principe réaliser un village touristique.