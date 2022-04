«Alors On Danse» par Stromae Alors On Danse Alors on danse, alors on danse, alors on danse Qui dit études dit travail Qui dit taf te dit les thunes Qui dit argent dit dépenses Et qui dit crédit dit créance Qui dit dette te dit huissier Et lui dit assis dans la merde Qui dit amour dit les gosses Dit toujours et dit divorce Qui dit proches te dit deuils Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde Dit famine et dit tiers-monde Et qui dit fatigue dit réveille Encore sourd de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse, alors on danse Alors on danse, alors on danse Alors on danse, alors on danse Alors on danse, alors on danse Alors on danse Et là tu t'dis que c'est fini Car pire que ça ce serait la mort Qu'en tu crois enfin que tu t'en sors Quand y en a plus et ben y en a encore Est-ce la zic ou les problèmes, les problèmes ou bien la musique Ça t'prends les tripes Ça te prends la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps c'est pas le ciel Alors tu t'bouches plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort et ça persiste Alors on chante Lalalalalala, Lalalalalala Alors on chante Lalalalalala, Lalalalalala Alors on chante, alors on chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse, alors on danse (x7) Eh ben y en a encore (x5)