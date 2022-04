Chelghoum Laid Un lieu de débauche démantelé Chelghoum Laid Un lieu de débauche démantelé 25 Avr 2022 Régions 1418 fois Un lieu de débauche démantelé Les services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Mila viennent de démanteler un lieu de prostitution et de trafic de kif et de psychotropes érigé à l’intérieur d’un hôtel de la ville de Chelghoum Laid. Agissant sur information faisant état de la transformation d’un établissement hôtelier de la ville en lieu de débauche, les services de la PJ, en coordination avec le procureur de la République de Chelghoum Laid, ont effectué une perquisition des lieux dans la nuit du jeudi 21 à vendredi 22 avril. Ils ont arrêté 27 personnes, âgées entre vingt à 45 ans, dont treize femmes et quatorze hommes originaires de plusieurs Wilayas. Les limiers ont mis la main également sur 81 grammes de kif traité, 261 comprimés psychotropes, des armes blanches prohibées, des lots de préservatifs, 34 téléphones portables et une somme d’argent de 145 millions de centimes en monnaie nationale et d’autres sommes en devises : 85 Euros et 160 dinar tunisien. Les mis en cause ont été déférés hier, lundi 25 avril, par devant le procureur de Chelghoum Laid, indique la police dans un communiqué envoyé à la presse.