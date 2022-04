Tebboune félicite Macron et l’invite en Algérie ette fois, c’est sans doute la bonne et il est réellement permis de penser que la brouille de l’automne dernier entre l’Algérie et la France fait partie du passé. Le président Abdelmadjid Tebboune a mis à profit la réélection de son homologue français pour un deuxième mandat, dimanche 24 avril, pour lui adresser plus que des félicitations de circonstance. |Le message de Tebboune à Macron est élogieux, apaisé et annonciateur d’une nouvelle page dans les relations entre l’Algérie et la France. Une missive ponctuée en sus d’une invitation au président français à effectuer une visite en Algérie. Un geste très fort susceptible d’insuffler une nouvelle dynamique à la relation Algéro-française. « La confiance que vous a renouvelé du peuple français est une marque de gratitude pour les résultats que vous avez réalisés et un témoignage d’appréciation de vos qualités d’homme d’Etat que vous avez mises au service de votre nation et de sa place sur la scène internationale », écrit ce lundi 25 avril Abdelmadjid Tebboune à Emmanuel Macron qu’il qualifie de « cher ami ». Tebboune invite Macron en Algérie Les rapports entre les deux chefs d’Etat ont toujours été qualifiés d’excellents et ont permis notamment aux deux pays d’avancer sur le dossier de la mémoire. Mais des propos du président français tenus en septembre dernier ont plongé les relations entre les deux États dans une période de froid. Dans sa lettre de ce lundi 25 avril qui a été publiée par la présidence de la République, Abdelmadjid Tebboune se félicite justement des relations personnelles « empreintes de confiance et d’affection » qu’il a avec son homologue français et exprime son souhait de voir la relation avec la France portée à « un meilleur niveau » au cours du second mandat d’Emmanuel Macron. « Tout en exprimant ma satisfaction de la qualité de notre relation personnelle empreinte de confiance et d’affection, et pour les avancées, même relatives, réalisées par le partenariat algéro-français, grâce à notre dévouement et à notre engagement, j’espère, à l’heure où vous entamez un second mandat, que ce partenariat sera enrichi par l’effort conjoint dans le processus des relations bilatérales pour le porter aux meilleurs niveaux aspirés », indique le président algérien qui parle en outre d’« opportunité historique » pour « entrevoir l’avenir et prendre en charge nos ambitions avec courage et responsabilité ». « La vision renouvelée fondée sur le respect de la souveraineté, l’équilibre des intérêts que nous partageons en termes de mémoire et de relation humaine, les consultations politiques, la prospective stratégique, la coopération économique et les interactions à tous les niveaux de l’action conjointe, sont susceptibles d’ouvrir à nos deux pays de larges horizons d’amitié et de coexistence harmonieuse dans le cadre des intérêts mutuels », ajoute Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République a enfin exprimé son plaisir d’accueillir « prochainement en Algérie », son homologue français pour « lancer ensemble une dynamique qui permet d’avancer dans le traitement des grands dossiers ainsi que dans l’intensification et l’élargissement des relations algéro-françaises ».