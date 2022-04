L'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire : Les enjeux majeurs pour l'Algérie Nation L'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire : Les enjeux majeurs pour l'Algérie Mise à jour : 28-04-2022 L'expert économique, docteur Ahmed Souahlia, a estimé que l'Algérie fait le pari de donner un bon départ à l'économie nationale en diversifiant ses produits et ses revenus en devises fortes, surtout à la lumière de la volonté forte et d'une approche claire des Pouvoirs publics, qui nécessite des moyens et des outils pour réaliser le décollage économique souhaité. S'exprimant hier sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio algérienne, Souahlia a expliqué que les indicateurs économiques sont liés aux différents défis que connaît l'Algérie, notamment externes, à la lumière des effets de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie mondiale, en plus de la crise ukrainienne, qui jettera une ombre sur l'économie nationale. " Ces données ont incité les hautes autorités du pays, dirigées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à prendre soin de la sécurité alimentaire, hydrique, économique et énergétique et à diversifier nos investissements pour que l'Algérie soit en position stable et que 2022 soit une année économique avec excellence ", a ajouté l'économiste. Souahlia a exigé que ce défi soit accompagné d'une " révision de la loi sur les investissements, des procédures fiscales et bancaires qui doivent accompagner ces investissements afin de les développer et motiver les hommes d'affaires à accéder aux marchés intérieurs et extérieurs et assurer notre sécurité de nos propres mains ". Cependant, l'expert en économie a souligné que " les obstacles qui empêchent l'économie nationale de décoller peuvent être levés, surtout avec la présence de la volonté des autorités de lever les obstacles bureaucratiques devant les hommes d'affaires et les entreprises et ouvrir des canaux de dialogue et de consultation avec eux pour connaître les obstacles et les problèmes auxquels ils sont confrontés ". En ce qui concerne les priorités du gouvernement afin de réaliser le développement économique à la lumière des complexités mondiales et de la crise des marchés internationaux, Souahlia a expliqué que les plus grands défis actuels sont la réalisation de la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, d'autant plus que l'Algérie dispose de tous les ingrédients naturels et humains pour atteindre ce but. Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, samedi soir, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant l'importance d'augmenter la production nationale ". L'Algérie a été classée par le Programme Alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, première en Afrique en matière de sécurité alimentaire. Dans sa dernière cartographie de la pauvreté, publiée récemment sur son site web, le PAM a classé l'Algérie dans la catégorie des pays dont le taux de personnes sous-alimentées est inférieur à 2,5% de la population totale, durant la période 2018-2020. Elle est le seul pays en Afrique à ne pas dépasser ce seuil. Ainsi, l'Algérie est répertoriée dans la même catégorie que la majorité des pays européens, des Etats-Unis, du Canada, de la Chine, de la Russie, du Brésil et de l'Australie, entre autres. H. M.