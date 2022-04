Commerce informel à Annaba Centre-ville : un bazar à ciel ouvert… Commerce informel à Annaba Centre-ville : un bazar à ciel ouvert… 28 Avr 2022 Annaba 1633 fois Centre-ville : un bazar à ciel ouvert… Le centre-ville d’Annaba est devenu une véritable fourmilière où l'anarchie bat son plein. Le commerce informel investit de plus en plus les rues particulièrement en cette dernière semaine du mois de Ramadhan. Certaines voies sont carrément fermées à la circulation automobile à l’image de la rue Mohamed Khemisti. De la place de Sidi Brahim jusqu’au marché El-Hattab, les avenues, rues et ruelles voient tous les jours des foules immenses de tout âge débarquer tel un torrent impétueux. Les automobilistes ne peuvent plus garer leurs véhicules et sont de facto chassés par les vendeurs à la sauvette. Ces derniers sont confortablement installés sur les trottoirs, voire même dans une partie de la chaussée. Ils proposent une multitude de produits, dont les prix sont à la portée de toutes les bourses. Cet immense bazar à ciel ouvert a submergé la cité qui semble être frappée par un tsunami. Des articles ménagers, des produits cosmétiques et habillements bigarrés sont étalés dans tous les coins. La ville est inondée par ce marché informel qui impose ses règles et ses attitudes et ignore les lois qui régissent l’activité commerciale. Ces produits exposés font certes le bonheur des petites bourses, mais montrent à quel point notre production nationale est aujourd'hui écartée du circuit commercial. La majorité des articles déversés le long des rues de la ville portent les fameux « Made in China » et « Made in Turkey ». Des effets vestimentaires, à la vaisselle, aux détergents et flacons de parfums et d'aérosol, tout est posé à même le sol. Au milieu de cette grande braderie, l'on tente tant bien que mal de se frayer un passage et surtout prendre garde à ne pas marcher sur ceux qui semblent narguer les autorités par leur attitude. En fin de journée, il suffit de faire un tour à travers les quartiers pour constater les innombrables tas de déchets laissés par ces pseudo-vendeurs. Des quantités énormes de cartons et de sachets jonchent les rues et donnent par conséquent, du fil à retordre aux agents de la voirie. Mais cet état de fait, à savoir l'envahissement de la chaussée par des jeunes promus occasionnellement vendeurs, venus de toutes les wilayas de l'Est du pays, n'est pas fortuit. Il est, hélas, le fruit de l’inaction (ou l’impuissance ?) des pouvoirs publics…