Fraude à la consommation à Annaba La lutte s’intensifie Fraude à la consommation à Annaba La lutte s’intensifie 28 Avr 2022 Annaba 5241 fois La lutte s’intensifie Les bouchers véreux qui s’en prennent à la santé des citoyens, sont démasqués pratiquement tous les jours à travers le territoire de la wilaya. Au cours de trois sorties de contrôle avant-hier mardi 26 avril, plusieurs saisies ont été opérées par les services de la sûreté de daïra d’El Bouni. Ces derniers ont été accompagnés par les contrôleurs de la qualité de la direction du Commerce, les éléments des services vétérinaires et du service local d’hygiène. Il s’agit de 41 kilos de viande dépecée, 108 kilos de viande rouge, 131 kilos de viande blanche, 28 kilos de merguez et 26 250 unités d’œuf de consommation courante. La dernière prise a été faite au centre-ville d’Annaba par les policiers du commissariat de proximité du premier arrondissement dont le siège se trouve à proximité de la gare ferroviaire. Ils ont saisi douze kilos de viande blanche et 50 kilos d’abats d’ovins. Ces saisies ont été effectuées pour le manque d’hygiène et pouvant porter atteinte à la santé publique. Notons que les commerçants impliqués dans ces ventes de produits impropres ou dont la date de péremption est dépassée, se voient établir un dossier judiciaire et devront répondre de leurs agissements par-devant un tribunal. La peine peut être une amande ou même la prison selon la gravité de l’infraction. Pour rappel, des dizaines de quintaux de viandes blanches et rouges ainsi que des abats et des merguez impropres à la consommation humaine ont été saisis durant ce mois de Ramadhan. Ces saisies ont été opérées par les services de sécurité et les contrôleurs de la qualité de la direction du Commerce accompagnés par les éléments des services vétérinaires et du service local d’hygiène communal.