Hôpital de Barika Des Cubains en renfort 25 Avr 2022 Batna 7208 fois Des Cubains en renfort L’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de Barika (wilaya de Batna) a été renforcé par un staff médical et paramédical cubain, composé de plusieurs spécialités. L’initiative qui s’inscrit dans le cadre de la coopération algéro-cubaine, vise à renforcer le personnel médical et paramédical de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Barika par un personnel de diverses spécialités qui a entamé ses activités dès hier, lundi 25 avril, a indiqué le directeur de wilaya de la santé, Hamdi Chagouri. Ce staff cubain se compose de deux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique, d’un chirurgien ophtalmologue, d’une sage-femme et d’une infirmière puéricultrice, a précisé la même source. Le chirurgien ophtalmologue exercera à l’hôpital Mohamed-Boudiaf et les trois autres dans la clinique urbaine relevant de ce même établissement de santé, a précisé M. Chagouri. De son côté, le président du conseil médical de cet hôpital et chef du service de chirurgie générale, Dr. Saâd Aouragh, a estimé que le "renforcement de l’hôpital Mohamed Boudiaf par ces spécialistes aidera à résoudre le problème notamment du manque de spécialistes en gynécologie". Pour rappel, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait promis lors de son inauguration en octobre 2021 de la clinique urbaine de Barika de renforcer cette région en médecins spécialistes.