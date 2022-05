Hamma Bouziane La maison de retraite rénovée 29 Avr 2022 Constantine 6181 fois La maison de retraite rénovée Le foyer pour personnes âgées, implanté dans la commune de Hamma Bouziane (Nord de Constantine), a fait l’objet récemment d’une opération de rénovation visant à améliorer les conditions de vie des pensionnaires, a-t-on appris mercredi auprès des services de la Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS). L’opération s'inscrit dans le cadre des directives du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme visant la modernisation des structures du secteur dans le but d’améliorer les conditions de vie des pensionnaires, a indiqué la chargée de l’information et de la communication de la Direction de l’action sociale, Roumaysa Hamlaoui, en marge de la célébration de la Journée nationale des personnes âgées (27 avril). L’initiative, a-t-elle ajouté, a également pour objectif d’assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées qui ont besoin d'une attention particulière au vu de l'âge et de l'isolement, car plusieurs d'entre elles n'ont aucune famille. D’un délai de réalisation de 10 mois, l'opération de réhabilitation, dont les travaux ont été entièrement achevés, a porté sur la réfection de l’étanchéité, la réparation et l’installation des appareils de chauffage et de climatisation, l’aménagement de diverses commodités dont les cuisines, les sanitaires et les salles de prière, ont souligné les responsables des services de la DASS. Ces derniers ajoutent que la concrétisation de cette opération a nécessité la mise en place d’une enveloppe financière de l’ordre de 6,5 millions DA, puisée du budget de wilaya. Au total, ce sont 53 pensionnaires, soit 28 femmes et 25 hommes, qui sont actuellement pris en charge par les services de cet établissement, dont l’encadrement est assuré par des équipes pluridisciplinaires composées de médecins, de psychologues, des éducateurs spécialisés et des assistants sociaux, a-t-on fait savoir de même source. Par ailleurs, la célébration de cette journée, a consisté en l’organisation d’une exposition de travaux manuels réalisés par les pensionnaires du foyer de la commune de Hamma Bouziane, qui a reçu la visite du secrétaire général (SG) de la wilaya, Said Akhrouf, accompagné des autorités locales civiles et militaires. Une cérémonie de remise de cadeaux en faveur des personnes âgées de l'établissement, a été organisée à l’initiative des services de la wilaya. A noter que des associations à caractère social et humanitaire et des bienfaiteurs ayant participé aux actions de solidarité d’El Iftar collectif, programmées durant le mois de Ramadhan en cours, ont été aussi honorés, en présence des représentants de différents établissements relevant du secteur.