Le réchauffement entre Alger et Paris ? par Abdelkrim Zerzouri Interrogé sur les relations entre l'Algérie et la France, lors de son entrevue périodique avec la presse, dans la soirée du samedi 23 avril, le Président Tebboune a esquivé la question, pour motif de la campagne électorale des présidentielles, en cours, en France, promettant d'y répondre ultérieurement en toute franchise, après la proclamation des résultats du vote. Le report, donc, de sa réponse sur cette question en pleine campagne électorale des élections présidentielles en France montre, officiellement, que l'Algérie était en attente de l'issue du vote pour avoir une vision plus claire sur ce que seraient les relations entre les deux pays. Maintenant que la réélection d'Emmanuel Macron, pour un second quinquennat, est effective, la situation semble évoluer, assez rapidement, vers le réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. On n'attendait presque que l'issue du vote pour donner des signes qui vont de l'avant dans la relation Algérie-France, après un passage tumultueux suite aux propos du président français qui ont provoqué une grave crise diplomatique, avec le rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Les autorités françaises ont immédiatement entamé plusieurs actions pour apaiser la tension, à travers des allers-retours du ministre français des Affaires étrangères, entre Paris et Alger, qui ont finalement contribué au retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, le 6 janvier, après trois mois d'absence. Sans pour autant faire revenir les relations bilatérales au beau fixe. Même si certains y ont vu un dégel des relations entre les deux pays avec ce retour à son poste de l'ambassadeur d'Algérie en France, le climat est demeuré empreint d'une circonspection eu égard à la gravité des propos du président français. Sa réélection pour un second quinquennat va-t-elle reconnecter Alger et Paris sur des bases plus solides construites sur les expériences du premier quinquennat, avec ses hauts et ses bas ? Le traditionnel message de félicitations adressé par le Président Tebboune au Président Macron, suite à sa «brillante réélection» est vu par les observateurs comme un signe de réchauffement des relations franco-algériennes, qui n'ont pas été sans tensions pendant certaines périodes du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, même si le Président Tebboune relève dans son message qu'il est «très satisfait» de la qualité de leur relation personnelle et des progrès réalisés, quoique relatifs, par le partenariat algéro-français. Ce pourquoi il invite, par la même occasion, son homologue à se rendre, prochainement, en Algérie, pour intensifier les relations entre les deux pays. Serait-ce une nouvelle période qui va bénéficier aux deux pays, pour tirer les leçons des crises qui surviennent régulièrement, après des passages par des périodes plus calmes, dans les relations entre les deux pays, pour aller plus loin et, surtout, mettre à l'abri ces relations des inclinations de l'Histoire ? L'enjeu des cinq prochaines années, pour le président français, selon les engagements de l'Elysée, va plus loin, avec une vision globale d'une nouvelle politique à inventer dans les relations de la France avec tous les pays africains.