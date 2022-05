USM. Annaba La FAF dépêche une commission d’enquête 05 Mai 2022 Annaba La FAF dépêche une commission d’enquête Le football annabi va mal. Tout le monde le dit à Annaba. Il vient d’être éclaboussé par une histoire peu claire. A ce propos les fans parlent d’un climat délétère qui entoure actuellement la formation des tuniques rouges de l’USM. Annaba, fortement perturbée par une série de faux-pas jugés « louches », et qui a fini par attirer l’attention des plus hautes instances du football. Estimant qu’il y a anguille sous roche, la Fédération algérienne de football a décidé d’envoyer une commission à l’effet d’enquêter sur les tenants et aboutissants de cette déroute difficile à expliquer, apprend-on de source crédible. Alors que tout le monde attendait une accession, pourtant annoncée en grande pompe par les responsables du club vu les moyens notamment financiers injectés, l’USMA. An est en pleine débâcle, conséquence d’une véritable saignée inexpliquée, engendrée par série de revers lors des huit (8) dernières sorties. L’on dénombre que sur les 8 dernières rencontres, les tuniques rouges ont été battues à 6 reprises et ont fait 2 matchs nuls. Le comble, le club bônois a enregistré lors de ses derniers matches, pas moins de 4 défaites consécutives, à l’intérieur comme à l’extérieur, USMAn/MCE 1-1 Ain M’Lila/ USMAn 1-0 USMAn/MO. Bejaia 1-1 Ouargla/USMAn 4-0 USMAn/CAB.Bordj Bou-Arreridj 0-2 JSM. Bejaia USMAn 2-0 USMAn/USM.Khenchela 1-3 USMAn/ JSM.Skikda 0-4 Mais, c’est la lourde et sévère défaite de quatre (4) buts à zéro, face au club de Ouargla, qui n’a pas été acceptée par les supporters, ce qui a causé un véritable tsunami au sein de la maison USM.Annaba. Depuis, le club fétiche de la coquette est en pleine tourmente, et rien n’augure de bons, tant la débandade est totale. Mieux encore, dénoncent des sportifs locaux, ces défaites ont failli faire couler la seconde formation Annabie, en l’occurrence Hamra/Annaba, en division inférieure, n’était la détermination de son staff technique et de ses joueurs. Aujourd’hui, signale la même source, devant l’abandon général qui règne au niveau de l’ensemble de la famille des tuniques rouges, on ne sait plus où donner de la tête, entre retraits, absences, fuite des dirigeants, du staff technique et des joueurs. En attendant les résultats des investigations, le football Annabi mérite un meilleur sort et de meilleurs gestionnaires. Les observateurs assurent que Annaba avec les moyens dont elle dispose et le capital humain disponible, peut aisément construire une grande équipe capable d’aller très loin. Il suffit tout simplement de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, suggèrent-ils.