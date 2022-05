Aïd-le-fitr à Annaba La fête de l’anarchie ? 04 Mai 2022 Annaba 335 fois La fête de l’anarchie ? Fêter l’Aïd c’est bon, il faut le dire. Vaquer à nouveau à ses activités du quotidien, prendre son petit déjeuner, griller une cigarette pour ceux qui fument, c’est en quelque sorte, reprendre le cours normal de la vie. Mais envahir en ce jour les cimetières et se retrouver en grand nombre au centre névralgique de la ville, à savoir le Cours de la Révolution, est une autre paire de manches. Il faut dire que dans ce lieu particulièrement on y voit un peu de tout : des tentes dressées, des calèches tirées par des chevaux et une multitude de gens de tous les âges. La joie des enfants est magnifique ajoutée à celle des parents qui stoïques, essayent d’oublier pour un temps les dépenses qui les ont saignés à blanc. Les affairistes de l’Aïd de tout acabit sont également de la partie, n’ayant cure du caractère spécial de cette journée. Les marchands essayent de placer aux prix forts leurs jouets, pendant que les photographes brandissant leurs appareils invitent les présents à prendre une photo pour pérenniser cet instant. Les cimetières sont débordés par le nombre de visiteuses qui passent leur temps à papoter assises sur les bordures des tombes, au moment où d’autres enterrent un membre de la famille disparu ce jour-là ou au dernier jour du Ramadhan. Les quartiers de la ville situés au bas de la Place d’Armes sont vides, désertés. On n’a pas l’impression que c’est un jour de fête. Tous les rideaux des commerces sont baissés au deuxième jour de l’Aïd, seuls les boulangeries ont respecté les consignes ministérielles. Les marchands occasionnels de grillades, de merguez, de brochettes à base de « chaouarma » s’en donnent à cœur joie, faisant fi du contrôle de la qualité de leurs produits. Une dernière note rassurante est bien celle de ces beaux habits portés par les enfants, avec leurs lunettes de soleil et affublés de casquettes annonciatrices de la saison estivale. L’Aïd passé, que restera-t-il sur le Cours ? des déjections des chevaux, des sachets de chips et divers détritus qu’auront à ramasser les agents communaux. Mesures de sécurité spéciales Le commandement du groupement de la gendarmerie d’Annaba a mis en place un plan sécuritaire pour la fin du mois de Ramadhan et la fête de l’Aïd-el-fitr, devant assurer un large déploiement de ses unités sur le territoire de la wilaya et garantir aussi le service et la disponibilité 24h sur 24h. Ses unités opérationnelles dans toutes les communes ont été adaptées et renforcées dans le but de garantir un climat de tranquillité et de quiétude. Ainsi, une série de mesures préventives, dissuasives et répressives en matière de sécurité routière a été entreprise. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette période qui se caractérise par la grande affluence des citoyens sur les marchés, les centres et locaux commerciaux pour les achats à l’occasion de l’Aïd et la hausse du nombre de voyageurs. Cette mission est assurée par l’ensemble des unités de la Gendarmerie nationale (Brigades territoriales, brigades de sécurités routières, Sections de Sécurité et d’intervention, unités d’intervention…) en vue de garantir les conditions de sécurité adéquates, préserver la sécurité et lutter contre le crime. En outre, les centres opérationnels restent au service des citoyens et répondent à leurs appels et demande d’aide en mettant à leur disposition le numéro vert 1055.