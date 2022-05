Algérie- Cameroun : La réponse “incomplète” de la Commission des Arbitres de la FIFA à la FAF 7 mai 2022 1:27 DIA-07 mai 2022: En réponse à la réclamation introduite auprès de la Commission des Arbitres de la FIFA concernant le match barrage retour Algérie – Cameroun du 29 mars 2022 qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, la Fédération Algérienne de Football (FAF) vient d’être destinataire, le 06 mai 2022, d’une correspondance de ladite commission dont voici la teneur : « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres « vidéo », conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage .» Après décryptage de la réponse de la commission de la FIFA, on se rend compte que l’instance internationale n’a pas l’intention de revoir le dossier et que la réponse reste ubuesque et incomplète. Mohamed Nassim