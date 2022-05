Ouest-France Ouest-France Coupe du monde 2022. Algérie – Cameroun : la FIFA rejette le recours, le match ne se

Coupe du monde 2022. Algérie – Cameroun : la FIFA rejette le recours, le match ne sera pas rejoué Antoine RIPOCHE. - Il y a 2 h Suivre Afficher le profil commentaires | 12 Après le recours déposé par l’Algérie concernant d’éventuelles décisions arbitrales litigieuses au cours de son barrage retour de qualification à la Coupe du monde contre le Cameroun, la FIFA a répondu à la Fédération algérienne avoir examiné les situations pointées du doigt. Tout en confirmant le résultat du match, et ainsi la qualification du Cameroun. Djamel Belmadi et l’Algérie ne rejoueront pas leur barrage retour de qualification pour la Coupe du monde contre le Cameroun. Djamel Belmadi et l’Algérie ne rejoueront pas leur barrage retour de qualification pour la Coupe du monde contre le Cameroun. Un morceau de savon sous vos draps avant d’aller dormir? Incroyable! Sponsorisé Sponsorisé Trucs et Astuces Un morceau de savon sous vos draps avant d’aller dormir? Incroyable! C’est un coup dur pour les Fennecs, dont l’absence à la Coupe du monde 2022 est désormais actée. Nul ne sait si Djamel Belmadi, sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, et la Fédération algérienne (FAF) croyaient encore à la possibilité d’un match à rejouer contre le Cameroun dans le cadre des barrages d’accession au Mondial, mais la FIFA semble en tout cas avoir enterré tout espoir. Une réponse sans appel Dans une réponse envoyée à la FAF, la fédération internationale explique avoir « pris bonne note » des situations arbitrales jugées troubles par les Fennecs. « Nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux Lois du Jeu et du protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage », poursuit l’instance mondiale. LIRE AUSSI. L’Algérie écope d’une lourde amende par la Fifa après les incidents lors du barrage face au Cameroun Un message qui sonne comme une fin de non-recevoir pour les Algériens, qui avaient sollicité la FIFA il y a plusieurs semaines. Des supporters des Fennecs étaient mêmes venus manifester devant le siège de la FIFA, à Zurich, il y a quelques jours, pour tenter d’obtenir une décision rapide. La décision est tombée : la nation qui accompagnera le Brésil, la Serbie et la Suisse dans le Groupe G du Mondial 2022 est bien le Cameroun.