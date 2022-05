L’Algérie écope d’une lourde amende par la Fifa après les incidents lors du barrage face au Cameroun

L’Algérie écope d’une lourde amende par la Fifa après les incidents lors du barrage face au CamerounL’Algérie écope d’une lourde amende par la Fifa après les incidents lors du barrage face au Cameroun Le barrage retour Algérie-Cameroun, qualificatif pour le prochain Mondial au Qatar, continue de faire parler. Alors que les Algériens sont toujours dans l’attente d’une réponse quant au recours déposé vis-à-vis de l’arbitrage, ils se voient écoper d’une amende de près de 3000 euros par la Fifa. Le 29 mars dernier, l’Algérie d’Islam Slimani s’est fait éliminer chez elle, à Blida, par le Cameroun. Mais des incidents survenus lors de ce match lui valent aujourd’hui une sanction de près de 3000 euros. Le 29 mars dernier, l’Algérie d’Islam Slimani s’est fait éliminer chez elle, à Blida, par le Cameroun. Mais des incidents survenus lors de ce match lui valent aujourd’hui une sanction de près de 3000 euros. | PHOTO : AFP Afficher le diaporama Ouest-France Publié le 02/05/2022 à 15h46 Le 29 mars dernier est une journée noire pour le football algérien. Alors qu’ils s’étaient fait éliminer de la Coupe d’Afrique des Nations lors des phases de poule quelques semaines plus tôt, les Fennecs tenaient la chance de valider leur billet pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar chez eux, à Blida, face au Cameroun. Mais un but de Karl Toko Ekambi dans les ultimes secondes a privé les Algériens du Mondial. Une sanction après les jets d’objets et les fumigènes Quelques semaines plus tard, alors qu’un recours est toujours en attente d’une réponse de la Fifa après « l’arbitrage scandaleux » lors de ce match retour, telle que le qualifie la Fédération algérienne, l’instance internationale a décidé d’infliger une sanction pour des faits extra-sportifs. En effet, lors de ce match, les spectateurs présents au stade Mustapha-Tchaker ont lancé différents objets en direction du terrain et ont allumé plusieurs fumigènes. Or, l’article 16 du code disciplinaire de la Fifa stipule que « les clubs et associations hôtes sont chargé(e)s du maintien de l’ordre et de la sécurité avant, pendant et après les matches dans le stade et ses abords. Ils/Elles sont responsables des incidents de toute nature et peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires […] ». La Fédération algérienne s’est donc vue infliger une amende de 3000 francs suisses, soit 2 929 euros.