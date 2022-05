L'énorme déclaration de Noël Le Graët sur l'avenir de Zinédine Zidane Quentin Gesp - Hier à 19:25 Alors que les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé vont bon train, un autre dossier chaud vient de refaire surface du côté du Paris Saint-Germain. Celui menant à Zinédine Zidane. Noël Le Graët a mis le feu aux poudres en parlant de l'intérêt du PSG Alors que les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé vont bon train, un autre dossier chaud vient de refaire surface du côté du Paris Saint-Germain. Celui menant à Zinédine Zidane. Une phrase prononcée par Noël Le Graët a mis le feu aux poudres ce samedi. L'été sera chaud pour le PSG. Alors que le club de la capitale a officiellement acquis son titre de champion de France, le seul de sa saison, les Rouge et Bleu se penchent déjà sur l'exercice 2022/23. La prolongation de Kylian Mbappé est l'un des dossiers sur la table des dirigeants parisiens, mais pas que. Depuis de longs mois, le nom de Zinédine Zidane circule du côté de la porte d'Auteuil. Le Graët parle de l'intérêt du PSG pour Zidane Ce samedi, à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a évoqué l'avenir de Didier Deschamps en équipe de France. S'il a fixé les objectifs pour les Bleus à la Coupe du monde, à savoir un dernier carré, il n'a pas non plus fermé la porte à une prolongation de "DD". Un morceau de savon sous vos draps avant d’aller dormir? Incroyable! Sponsorisé Sponsorisé Trucs et Astuces Un morceau de savon sous vos draps avant d’aller dormir? Incroyable! Mais il n'a pas non plus esquivé l'option Zidane. "Zidane a montré à Madrid qu'il avait des qualités que l'on imaginait à peine. Dans l'esprit des Français, il peut être un successeur. Mais ce n'est pas mon objectif. On verra. Si Didier et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter une petite phrase clé : "On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l'équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde." Une sortie qui risque de faire grand bruit dans les heures à venir. Notamment du côté de la capitale.