L'humanité vue d'en bas par Abdou BENABBOU L'arrêt sur image de l'humanité, persistant et effronté est désespérant. Pourtant tout un chacun est aujourd'hui convaincu que rien ne sera plus comme avant tant il est vrai qu'une ou deux générations se décharnent et s'en vont se perdre dans un vide en vulgarisant la sidération. Certains, leurrés par un virtuel désaxé, sont incapables d'admettre que chaque nouveau siècle arrive pour mettre fin à des vies, limitant une énorme masse d'êtres humains à se battre contre les tourments des mois difficiles. Sans doute est-ce les hommes les plus délurés, nourris par des prétentions grossièrement démesurées qui croient pouvoir intervenir et orienter la marche du monde et qui affichent un volontarisme effronté et débridé pour le remodeler s'échinent à développer des énormes bêtises pour demeurer les fossoyeurs d'une humanité en déperdition. En ce moment la course vers le pouvoir telle qu'elle se présente dans toutes ses formes et tout lieu n'incite plus qu'à l'hilarité. C'est que le présage d'une 3ème guerre mondiale n'est qu'une vue de l'esprit car elle est bien là depuis les premières décennies de ce nouveau siècle. Les profondes empreintes des larges dégénérescences des sociétés humaines sont l'œuvre des coups de tridents d'une nature en colère emportant des centaines de millions de vies pour répondre à l'imbécilité et aux fausses croyances des hommes. Le reste, tout le reste de l'auréole désastreuse des pouvoirs d'achat qui trône sur la tête de l'ensemble des sociétés humaines à la nouvelle culture des mariages où la famille perd tous ses sens et où le sacre de l'enfantement n'a plus de signification, n'est plus en définitive qu'orties insupportables d'un monde plus sérieusement en décrépitude. L'état des lieux est devenu si obscur qu'il rétrécit les horizons parce que ceux qui guident le monde avec leurs prétendues puissances persistent à mettre au placard la sagesse, la raison et l'humilité nécessaires à leur élargissement pour le bien de l'humanité.