ACTUALITÉ SPORT Début ambitieux de l’équipe d’Algérie de hockey sur glace en Allemagne (Vidéo) 6 mai 2022 13:46 DIA-06 mai 2022: L’équipe d’Algérie de Hockey sur glace créée il y’a plus d’une dizaine d’années, est entré officiellement en lice dans une compétition internationale, cette semaine et a remporté deux matchs dans une compétition officielle face à celle d’Andorre et du Portugal. Active depuis 2008 et membre associée à la fédération internationale de Hockey sur glace depuis 2019, la sélection algérienne a été inscrite à la 3e édition de la Development Cup, tournoi qui comme son nom l’indique regroupe des équipes qui aspirent à se developper et intégrer pleinement les tournois majeurs de lIHF. Dans le cadre de cette compétition disputée à Fussen en Allemagne, les algériens ont battu la sélection d’Andorre sur le score de 14-5 avant de perdre face d’un but face à l’Irlande 6-7. L’Algérie a battu ensuite le Portugal et le Liechtenstein demain et enfin la Colombie le 7 mai. Formée en 2006, l’équipe d’Algérie a demandé à devenir membre de l’IIHF. L’équipe nationale a été formée en raison du nombre croissant d’Algériens jouant au hockey sur glace en France et au Canada. En juin 2008 l’Algérie a participé à la première Coupe arabe de hockey sur glace à Abou Dabi, où elle a fini quatrième1. En avril 2009, Nordine Mahdidi, un membre de l’équipe de 2008 de la Coupe arabe, prend la relève comme entraîneur-chef de l’équipe. En 2019, la fédération Algérienne de hockey sur glace devient officiellement membre de l’IIHF. Avec cette équipe, l’Algérie peut prétendre participer à des tournois internationaux et surtout représenter l’Algérie aux JO d’hiver et à la Coupe du monde de Hockey sur glace. Nassim Mohamed L'équipe nationale 🇩🇿 de hokey sur glace bat le Portugal (9-1) pour son troisième match en Development Cup🏒🔥 C'est le premier tournoi officiel des Verts 💚🤍❤️ Algérie (14-5) Andorre ✅ Algérie (6-7) Irlande X Algérie (9-1) Portugal ✅