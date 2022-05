réunion décisive pour Halilhodzic, son départ réglé d'ici demain ? Julien Pedebos L'avenir de Vahid Halilhodzic semble tout proche d'être scellé. Le sélectionneur du Maroc devrait être débarqué de son poste aujourd'hui ou demain au plus tard ! Vahid Halilhodzic L'avenir de Vahid Halilhodzic semble tout proche d'être scellé. Le sélectionneur du Maroc devrait être débarqué de son poste aujourd'hui ou demain au plus tard ! Dans les heures qui viennent, l'aventure de Vahid Halilhodzic au Maroc devrait bel et bien prendre fin. Le technicien a pourtant réussi à atteindre son objectif principal avec une qualification pour la Coupe du monde. Mais les désaccords sont trop nombreux entre Coach Vahid et ses dirigeants, ce qui devrait donner lieu à une séparation prématurée. Villas-Boas arrive pour le remplacer Selon le site Lions de l'Atlas, qui suit l'actualité marocaine au quotidien, c'est ce lundi que Vahid Halilhodzic va se réunir avec le président de sa Fédération Fouzi Lekjaa. Pour une discussion dont l'épilogue serait déjà connu. L'ancien entraîneur du PSG, de Nantes ou de l'Algérie va céder sa place, très probablement à André Villas-Boas, l'ancien coach de l'OM. Cette séparation pourrait être actée dès aujourd'hui après la réunion des deux hommes, ou demain au plus tard selon le media marocain.