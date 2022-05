"Menace inacceptable", "guerre globale"... cette annonce cruciale qu'a fait Vladimir Poutine à Moscou !"Menace inacceptable", "guerre globale"... cette annonce cruciale qu'a fait Vladimir Poutine à Moscou ! fanny abouaf - Il y a 6 h Ce 9 mai, Vladimir Poutine a présidé le défilé du 9-Mai, depuis Moscou. Et bien heureusement, il n'a pas annoncé la nouvelle que tout le monde attendait. "Menace inacceptable", "guerre globale"... cette annonce cruciale qu'a fait Vladimir Poutine à Moscou ! "Menace inacceptable", "guerre globale"... cette annonce cruciale qu'a fait Vladimir Poutine à Moscou ! La Russie célèbre la victoire de la guerre 1939-1945 contre l'Allemagne nazie, ce 9 mai. Si en France, et partout en Europe, c'est le 8 mai qui est férié pour cette raison, Moscou a un décalage d'un jour, en raison du fuseau horaire, et de la contestation par Staline de la signature du premier traité... Et en marge d'un défilé militaire important, le discours de Vladimir Poutine était particulièrement attendu. Empêcher une nouvelle "guerre globale" Depuis la Place Rouge, le président russe devait faire une déclaration officielle de guerre à l'Ukraine, selon les observateurs. Et il n'en a rien fait. Pendant son allocution de moins de 10 minutes (la cérémonie a duré 1h30 en tout), Vladimir Poutine a expliqué que son pays faisait face à une "menace absolument inacceptable" venant de l'Ukraine. Et d'ajouter à ses soldats : "Vous vous battez pour la patrie, pour son futur, son avenir". Lui qui employait jusqu'ici le terme "opération militaire spéciale" pour faire référence au conflit armé avec le pays frontalier a soutenu qu'il fallait tout faire pour empêcher que "l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète", faisant référence à la Seconde Guerre Mondiale. "Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que cette guerre globale ne se reproduise pas" a-t-il déclaré. La cérémonie a été écourtée Par la suite, la cérémonie a été écourtée, puisque le défilé aérien a été annulé en raisons de problèmes météorologiques. Vladimir Poutine a ensuite quitté les lieux. F.A