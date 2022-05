Des pilleurs de cuivre s'en prennent à trois postes transformateurs à Es-Sénia: Un mort et un autre grièvemen

Des pilleurs de cuivre s'en prennent à trois postes transformateurs à Es-Sénia: Un mort et un autre grièvement brûlé par S. M. Des pilleurs de cuivre ont pris d'assaut, samedi et dimanche, trois postes transformateurs à Es-Sénia occasionnant de graves dégâts au réseau d'électricité et provoquant des perturbations de l'approvisionnement de centaines d'abonnés. La descente des voleurs dans les trois postes transformateurs a malheureusement viré au drame suite au décès d'une personne, alors qu'une autre, qui a été grièvement brûlée, a été évacuée dans un état qualifié de critique aux urgences médicochirurgicales. Dans un communiqué rendu public dimanche, la direction commerciale de la Sonelgaz Es-Sénia précise que les trois postes transformateurs 2142, 1775 et 1499 ont été pris pour cible par des pilleurs de cuivre. Le premier poste numéro 2142 qui se trouve à Haï Si Redouane (la Lofa) a été visité dans l'après-midi de samedi par un pilleur de cuivre qui a été victime d'électrocution. Les services techniques de la Sonelgaz dépêchés sur les lieux ont intervenu pour évacuer cette personne qui souffre de graves brûlures. Le deuxième poste transformateur n° 1775, qui se trouve sur la route menant à l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella, a été vandalisé par des pilleurs de cuivre, ce qui a plongé les abonnés de cette zone dans le noir. Le dernier poste transformateur n° 1499 qui se trouve dans la même commune et plus exactement au quartier Cumo a été la cible d'un pilleur de cuivre qui a démoli le mur du poste pour accéder à l'intérieur. Malheureusement, il trouva la mort après avoir reçu une forte charge électrique. Le cadavre a été transféré à la morgue pour les besoins de l'autopsie. La direction de distribution Es-Sénia déplore ces attaques répétitives contre les postes transformateurs tout en appelant les citoyens à plus de vigilance. La progression des vols qui ciblent les postes transformateurs fait craindre le pire. Des bandes de voleurs semblent profiter de la nuit pour accomplir leur forfait. Il ne s'agit plus de cas isolé, précise une source autorisée à la Sonelgaz qui ajoute que des dizaines de postes transformateurs ont été visités par les voleurs qui ont malheureusement réussi à emporter des accessoires indispensables pour le fonctionnement de ces postes. La situation s'est empirée ces derniers mois et des milliers d'abonnés des zones périphériques de la ville densément peuplées sont périodiquement privés du courant électrique. Plusieurs plaintes ont été déposées par la Sonelgaz auprès des services de police et de gendarmerie nationale qui ont ouvert des enquêtes pour mettre hors d'état de nuire ces pilleurs de cuivre. Des techniques modernes ont été utilisées par la police scientifique pour identifier les mis en cause qui devront enfin, espérons-le, tomber dans les filets.