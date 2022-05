Squatteurs délogés à Sidi Salem Le dialogue a pris le dessus sur l’émeute 10 Mai 2022 Annaba 280 fois Le dialogue a pris le dessus sur l’émeute La nuit du lundi, 09 mai à mardi 10 mai a connu une grande effervescence à Sidi Salem, un quartier de la commune d’El Bouni situé face à la mer. Des demandeurs de logements n’ont pas trouvé mieux pour abriter leurs familles après une longue attente que de transgresser les lois en forçant les portes d’appartements neufs pour les occuper illicitement. L’affichage des listes de bénéficiaires de logements sociaux ayant trop tardé d’après eux. Ils ont commis l’irréparable en devenant ainsi des violeurs de domiciles. Le haut commandement de la Sûreté de wilaya ayant été mis au courant de la situation - qui risquait de dégénérer - a aussitôt dépêché des forces de police de plusieurs corps pour déloger ces squatteurs. Chose difficile à faire mais rendue aisée grâce à la compréhension des policiers présents sur le terrain. Ces derniers ont entamé des négociations avec les occupants illégaux et sont arrivés à éviter une confrontation avec ces derniers. Cette opération a vu la participation d’une armada de policiers représentants tous les services (BRI, BMPJ, BRB, UMO, Sécurité publique et autres…). La rue était bondée de véhicules de police avec des paniers à salades, des fourgons des forces anti-émeute et véhicules tous-terrains. Aux dernières nouvelles, les policiers ont demandé aux chefs de famille d’établir une liste nominative avec la présentation de livrets de famille qu’ils ont promis de remettre au chef de la daïra d’El Bouni aux fins utiles. Cependant, il faut signaler qu’un calme précaire règne dans cette localité obligeant les policiers à rester en stand-by.