Place d’Armes Les décombres bloquent une rue 10 Mai 2022 Annaba 142 fois Les décombres bloquent une rue Un monticule de décombres et de détritus, telle une décharge publique à ciel ouvert, gêne le passage des piétons dans une petite rue qui laisse déjà à désirer, dans le quartier de la Vieille ville. En effet, cette maison tombée en ruine est située dans une ruelle se trouvant juste derrière l’hôtel « Mondial », comme repère, sis rue des Frères Boucherit ex-Saint-Augustin dans cette ancienne cité communément appelée place d’Armes. « Depuis l’effondrement de cette bâtisse du fait de son état de délabrement très avancé, les responsables concernés n’ont pas chargé à ce jour leurs services de faire procéder à l’enlèvement des décombres », a témoigné un groupe de riverains dépités. Ces habitants dénoncent le laxisme et le laisser-aller quant au retard pris dans l’enlèvement des restes de l’effondrement de cette bâtisse. La plupart d’eux qui ont l’habitude d’emprunter cette petite artère pour vaquer à leurs affaires, sont contraints de la contourner ou de faire un raccourci afin d’éviter d’escalader difficilement ce monticule. Autours de celui-ci, gravitent les rongeurs, les chiens et chats vecteurs de graves maladies infectieuses qui se transmettent de ces animaux à l’homme. Aussi, une porte de service de cet établissement hôtelier se trouvant dans cette ruelle utilisée pour le ravitaillement et l’accès du personnel est désormais condamnée à longueur de journée à cause de ces débris. Ceux-ci constituent un repaire ou un lieu de refuge pour les rongeurs qui peuvent s’introduire facilement dans l’hôtel en commettant des dégâts aux matériels et installations électriques et en mettant en péril la santé des clients. C’est la raison pour laquelle l’enlèvement des décombres doit être effectué dans les meilleurs délais pour permettre aux résidents et passants de circuler librement dans cette petite artère qui nécessite réellement des travaux d’aménagement.