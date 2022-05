Les 400 logements à El-Bouni Une cité-poubelle… 10 Mai 2022 Annaba 122 fois Une cité-poubelle… Les habitants de la commune d’El-Bouni, notamment ceux de la cité des 400 logements, dénoncent le manque d’hygiène et l’état dans lequel les marchands de fruits et légumes laissent leur quartier à la fin de chaque journée. Les habitants ont beau contacté les autorités pour mettre fin à ce problème, aucune disposition n’a été prise. « Les déchets laissés par les vendeurs du marché et ceux ambulants font de notre quartier un point noir en matière d’hygiène. Nous avons fait des doléances auprès des différents élus locaux, sans résultat », déplorent des habitants de la cité. Ces derniers affirment avoir mené des campagnes de sensibilisation auprès des responsables de ce problème. « Certains procèdent au nettoyage de leurs lieux d’installation, d’autres par contre font la sourde oreille », ajoutent nos interlocuteurs. Cette problématique est commune à plusieurs marchés à travers la wilaya où les habitants font les frais de l’existence de marchés dans leur entourage.