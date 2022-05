Opérations de nettoiement à Annaba L’histoire sans fin… 10 Mai 2022 Annaba 165 fois L’histoire sans fin… L’Assemblée populaire communale d’Annaba a lancé une série de campagnes de nettoiement des zones urbaines sous la supervision des responsables des premier et deuxième secteurs urbains de la ville d’Annaba durant le lundi 9 et le mardi 10 mai. Le maire, M. Youcef Chouchene, a participé comme à son accoutumée aux actions programmées sur le terrain. Les opérations de nettoiement ont touché des quartiers de la Plaine Ouest dont les cités 400 logements CNEP, 600 logements et les 1276 logements, mais également la cité Ouad Dheb, Didouche Mourad et Gassiot. Mettre à niveau l’aspect urbain des agglomérations et lutter contre la pollution est un travail continu, notamment quand le citoyen a sa part de responsabilité morale dans la dégradation de l’environnement immédiat dans lequel il vit et évolue quotidiennement. Sur ce point, M. Chouchene invite et incite continuellement les citoyens à prendre part, non pas dans les opérations de grand nettoyage des quartiers et cités, mais simplement dans la sauvegarde et l’entretien des zones d’habitation. Il suffit simplement de respecter et observer les horaires de passage des agents de ramassage de déchets domestiques, ce qui est loin d’être le cas. Sans oublier les marchés anarchiques et les montagnes de détritus qu’ils produisent quotidiennement. C’est partiellement l’absence de civisme des citoyens qui dégrade l’aspect urbain de la ville d’Annaba et donne lieu littéralement à des décharges à ciel ouvert dans chaque quartier, rue et ruelle. Plus qu’une réalité c’est un état de fait dans lequel la nouvelle administration de l’APC d’Annaba se démène depuis le début de l’année, et ce, afin d’introduire un peu d’ordre dans le chaos qui caractérise la cité depuis plusieurs années. C’est pourquoi M. Chouchene tient particulièrement à superviser, assister et participer à chaque opération de nettoiement et déblaiements de déchets programmée par la municipalité, afin de donner l’exemple et inspirer les citoyens à prendre soins de leur environnement et leur cadre de vie. Des opérations qui font à présent partie du programme hebdomadaire de la mairie d’Annaba.