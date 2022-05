Chétaïbi Le bétail errant coûtera cher ! 09 Mai 2022 Annaba 299 fois Le bétail errant coûtera cher ! Dans la perspective de proscrire l’élevage de bovins et d’ovins en zone urbaine, la commune de Chétaïbi a pris des dispositions pour mettre un terme aux agissements de certains éleveurs, notamment ceux qui font fi de l’interdiction de la circulation des animaux d’élevage dans les agglomérations, et ce, en instaurant une amende de 20.000 dinars. Certes la commune de Chétaïbi à l’image de Seraïdi est composée de plusieurs petites localités et villages ; c’est d'ailleurs ce qui fait le charme de cette zone à caractère touristique de la wilaya d’Annaba. Ces dernières années, cette ville a fait l’objet d’une série de projets de développement touristique, avec en perspective la remise à niveau de l’aspect urbain de la ville, notamment dans sa zone côtière, au port et ses alentours. Des investissements coûteux pour faire de cette commune une attraction touristique par excellence en saison estivale et qui sont non seulement dévalorisés mais également compromis par l’élevage de bétail en zone urbaine. De par son emplacement, cette modeste ville à vocation balnéaire est entourée de petites fermes et d’exploitations agricoles versées dans à l’élevage des bovins et ovins. Cependant, et contrairement aux agglomérations d’El Bouni, de Seraïdi, et d’El Hadjar, Chétaïbi est littéralement envahie par de petits troupeaux de bétail qui sillonnent les rues et dégradent l’aspect urbain de la ville. Espaces verts détruits et poubelles renversées dans les quatre coins de la cité sont le vécu des habitants de Chétaïbi, et ce, sans oublier les accidents et l’engorgement partiel des petites routes. De plus, et à l’exemple de la commune de Sidi Amar, plusieurs citoyens ont construit des fermes et des étables improvisées dans les espaces verts entourant les immeubles. Avec l’approche de la saison estivale 2022 et pour remédier à ces agissements qui nuisent aux habitants et visiteurs de la ville de Chétaïbi, l’Assemblée de cette commune a franchi le pas en instaurant un régime de pénalisation à l’intention des éleveurs qui ont fait de la ville une zone de pâturage. Forte de cette réglementation, l’APC procède désormais à la saisie des bêtes trouvées en zone urbaine et seront parquées dans des espaces qui font office de fourrière, mais pas que, puisque les éleveurs devront verser dorénavant des amendes de 20.000 dinars par tête de bétail. L’application concrète du règlement interdisant la circulation des animaux en zones urbaines a déjà commencé avec la saisie d’une dizaine de vaches dont les propriétaires seront tenus par les obligations prévues en pareilles circonstances.