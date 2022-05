Village le plus propre de Tizi-Ouzou : Début des inscriptions au concours «Rabah Aissat» Les inscriptions à la 9e édition du concours «Rabah Aissat» du village le plus propre à Tizi-Ouzou ont été ouvertes hier et s'étaleront jusqu'au 9 juin prochain, à indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), organisatrice de la manifestation. Les citoyens et associations désirant faire participer leurs villages sont invités à déposer une demande d'inscription au niveau du bureau de la commission santé, hygiène et protection de l'environnement de l'institution élue, a ajouté la même source. Institué en 2013, ce concours écologique récompense chaque année le village le plus propre de la wilaya, selon une nomenclature de critères écologiques constituant son règlement intérieur. Depuis 2019, outre le village le plus propre, le concours récompense également 10 autres villages par ordre de mérite. Un «Super concours» qui récompense 3 villages déjà primés lors des précédentes éditions de ce concours, a été institué. La 8e édition de ce concours a été remportée par le village Azra, dans la commune de Tigzirt, au nord de la wilaya.