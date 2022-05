9e concours du village le plus propre de Tizi Ouzou Qui succédera à Azra? Cette année, des observateurs préconisent d’inclure le volet de « la sauvegarde du paysage architectural traditionnel » dans le barème de notation. Une compétition qui fait tache d’huileUne compétition qui fait tache d’huile La course au titre de «village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou» est, depuis hier, ouverte. L'annonce a été faite par l'Assemblée populaire de la wilaya, initiatrice de cet évènement annuel qui met aux prises des dizaines de villages concourant pour décrocher la palme prestigieuse de «village le plus beau par sa propreté et par son authenticité». Aussi, précise l'APW de Tizi Ouzou, les inscriptions sont ouvertes et les villages désirant rejoindre ce challenge très passionnant peuvent s'inscrire durant la période du 10 mai au 9 juin de l'année 2022 en cours. Les inscriptions suscitent toujours un grand engouement parmi les villages de la wilaya qui activent constamment via leur organisation pour décrocher ce titre. Cependant, après dix ans de vie, le concours se doit d'explorer d'autres voies, selon de nombreux observateurs. Cette année, beaucoup de personnes, architectes et urbanistes, préconisent aux organisateurs d'inclure dans leurs objectifs le volet de «la sauvegarde du paysage architectural traditionnel» dans leur barème de notation. Une tâche très difficile au vu de l'architecture inadaptée des nouvelles constructions qui défigurent les villages, expliquent-ils, mais une tâche qui en vaut vraiment la chandelle. En effet, malgré leur beauté et le caractère paradisiaque de leur environnement montagneux, les villages de Kabylie souffrent des constructions à l'architecture anarchique qui défigurent le paysage urbanistique local. Pour les mêmes voix, ce concours pourrait jouer un rôle important dans la préservation de l'architecture locale en ajoutant des points supplémentaires pour les villages épargnés par ces constructions à l'architecture importée. Un objectif difficile, précisent-ils, mais qui peut être à la portée si les pouvoirs publics intègrent le processus aux côtés des élus locaux. Une action collective portée par les organisateurs du concours qui peut avoir de bons résultats, du moins au plan de la sensibilisation, comme un début. Enfin, il convient de rappeler que le concours qui porte le nom de son initiateur, l'ex-président de l'APW, feu Rabah Aïssat, suscite de plus en plus d'engouement parmi les villages. Durant les neuf années de son existence, en excluant les cinq années pendant lesquelles il a été suspendu, le concours a révélé des villages d'une beauté paradisiaque. Plus important encore, le concours Rabah Aïssat a pu, en l'espace d'une décennie seulement, installer et élargir «une véritable culture de la protection de l'environnementt à travers la wilaya. La précédente édition, pour rappel, a consacré comme village le plus propre, le village Azra, situé sur le littoral, dans la commune de Tigzirt. Un village qui n'a pas cessé de recevoir les visites de citoyens de toutes les wilayas. On est déjà impatient de connaître le plus beau village de cette année... Kamel BOUDJADIKamel BOUDJADI 00:00 | 12-05-2022 Share