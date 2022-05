Alors que le patrimoine culturel d’Annaba tombe en ruines… Des spécialistes jasent ! 11 Mai 2022 Annaba 217 fois Des spécialistes jasent ! La cérémonie d’ouverture du colloque national s’articulant autour du patrimoine annabi, placé sous le slogan « le patrimoine, une identité, une ressource » s’est tenue hier, mercredi 11 mai, dans la salle d’honneur de la mairie d’Annaba. L’évènement a été rehaussé par la présence d’un panel de cadres du secteur culturel à savoir l’ex-directeur de la culture d’Annaba M. Idriss Boudiba, l’ex-ministre et chercheur en histoire le Dr. Boudjemâa Haichour, le président de l'Assemblée populaire communale de la ville M. Youcef Chouchene, des enseignants universitaires, le Consul de la République Tunisienne à Annaba M. Salah Chabi ainsi que d’autres représentants des associations versées dans ce domaine. Au cours de cette manifestation culturelle de deux jours, organisée par l’Association El Rawnak Al Annabi, les intervenants ainsi que les organisateurs à leur tête Dr. Souad Chakroun, ont tour à tour exprimé les objectifs de la tenue de ce colloque. A ce propos on citera la nécessité de la préservation et la restauration du patrimoine comme étant un levier du développement territorial et une partie intégrante de l’identité algérienne. Cette rencontre a réuni lors de son premier jour, de nombreux acteurs de la scène culturelle mais aussi plusieurs enseignants universitaires provenant de différentes régions du pays, entre autres la directrice du Centre des Arts relevant de la wilaya de Tlemcen Mme. Samira Ambouazza, l’enseignante Sihem Bastangi de Constantine, les Professeurs Abdelkader Dahdouh de Tipaza, Faouzi Malem de Guelma et khemissi Abdi d’El Tarf. D’autres personnalités d’Annaba étaient également de la partie, à savoir l’artiste Kamel Benani, l’avocat et l’ambassadeur du patrimoine et de l’histoire de la ville d’Annaba M. Nadir Chellali, le maître assistant à l'université Badji Mokhtar d'Annaba M. Abdelkrim Larguèche, le directeur du musée et site antique d’Hippone Dr. Amar Nouara et bien d’autres. Ces derniers ont tenu via leurs interventions à donner un aperçu clair et global sur l’héritage culturel local et faire un état des lieux sur ce patrimoine dans ses différentes facettes. Chacun à sa manière, les convives ont tenté d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche autour des moyens de la préservation et la gestion de cet atout de l’identité nationale. La position géographique de la ville d’Annaba et son ouverture sur plusieurs civilisations dont celles des Phéniciens, Numides, Romains, Ottomans et autres, ont conféré à son patrimoine culturel une formidable richesse et une diversité exceptionnelle. Le programme de cette réunion de spécialistes sur le patrimoine se poursuivra aujourd’hui, jeudi 12 mai, avec d’autres thématiques animées par d’éminents chercheurs, historiens, archéologues et d’autres intellectuels. Parmi ces interventions figurent celles de M. Rabeh Doub sous le titre « Des savants de la ville d’Annaba », du chercheur Boubaker Al Akhdar « Les figures artistiques de la ville d’Annaba » et de l’anthropologue M. Reda Khmiss d’Oran, intitulée « Le Burnous Algérien, identité et perspectives ». L’attention de ce colloque portera également sur les coutumes et les traditions des mariages de la ville d’Annaba via une intervention présentée par le Pr. Barika Boumada. Le comité scientifique procèdera à une évaluation patrimoniale lors de la clôture de cet évènement, assortie de recommandations émises par la présidente de l’Association El Rawnak Al Annabi avec au programme des soirées musicales animées à l’hôtel Dar El Chadli.