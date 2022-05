Festival Dimajazz: soul, blues et pop en ouverture 20:00 | 12-05-2022 Décès de Khedim Mohamed: Allahoum transmet les condoléances du Président Tebboune La 17ème édition de «Dimajazz», le festival international de jazz de Constantine qui revient après plus de deux ans d’éclipse, a été ouverte à la salle de spectacles Ahmed Bey, avec de la soul, du blues et de la pop et la voix envoûtante de la britannique Jo Harman, dans un spectacle à l’émotion brute. 10:00 | 13-05-2022