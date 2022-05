L'abattage des chiens errants «définitivement» abandonné par la commune d'Oran: Les animaux capturés transfé

L'abattage des chiens errants «définitivement» abandonné par la commune d'Oran: Les animaux capturés transférés dans un foyer avant d'être stérilisés par S. M. Après deux ans d'un long combat, l'ambitieux projet initié par le mouvement associatif à Oran pour sauver les animaux errants de l'abattage voit le bout du tunnel. La commune d'Oran vient, en effet, de décider le gel «définitif» de l'abattage des chiens errants, a-t-on appris, jeudi, de sources concordantes. Un premier contingent de chiens errants capturés par les agents de la fourrière municipale canine a été ainsi acheminé, la fin de la semaine écoulée, par camion au refuge de l'Association ‘Au bonheur des 4 pattes Oran'. Cette initiative a pu être concrétisée grâce à l'intervention du premier vice-président de l'Assemblée populaire communale, Ayad Hichem, et le président de la Commission de la Santé, de l'Hygiène et de l'Environnement, Benamara Amine. Ce premier contingent de chiens errants sera stérilisé par des vétérinaires, précise-t-on. Le projet de stérilisation des animaux errants, initié fin 2020, par un groupe de bénévoles pour proposer une alternative à l'abattage des animaux errants avait été approuvé par la direction de l'Environnement de la wilaya d'Oran. «Cet ambitieux projet ne concernera pas uniquement la wilaya d'Oran, mais des associations d'autres wilayas du pays ont manifesté leur intérêt pour cette idée innovante. Une procédure est en cours pour étendre ce projet à toutes les wilayas du pays. Cette initiative consiste à accueillir, soigner, stériliser et protéger les animaux abandonnés avec le concours des directions de l'Environnement», précisent des bénévoles. Le projet s'inspire de l'expérience turque en matière de protection des animaux errants. Les visiteurs des grandes villes turques, et en particulier Istanbul, sont souvent étonnés de voir des animaux errants se promener librement sans être inquiétés dans les rues de ces métropoles touristiques. Contrairement à notre pays, les animaux errants subissent un sort différent dans les rues des villes turques. Ils sont vaccinés, stérilisés, soignés puis proposés à l'adoption dans les refuges des animaux. Ceux qui ne trouvent pas preneur sont équipés de puce électronique avant d'être débarqués dans les rues des villes. Des agents municipaux sont en fait chargés de surveiller la population des animaux abandonnés dans les rues. La société turque est bienveillante avec les animaux errants qui sont nourris et soignés. Des récipients constamment remplis d'eau sont mis à la disposition de ces animaux. Certains citoyens turcs aménagent même des abris dans les rues et les jardins publics à des animaux abandonnés. Le comportement des Turcs avec ces animaux en détresse a pour conséquence directe la réduction des attaques des chiens et chats errants contre la population. Les initiateurs de ce projet espèrent reconvertir les fourrières canines en refuge pour les animaux. Ces asiles seront exploités pour l'identification et la vaccination des animaux qui seront ensuite proposés pour adoption. Plusieurs associations locales sont sensibles à la détresse des animaux abandonnés, à Oran et les initiatives individuelles et collectives foisonnent, ces dernières années sur les réseaux sociaux pour secourir des animaux blessés, vieux et abandonnés dans les rues. Des petits foyers sont ouverts, ici et là, à travers le territoire de la wilaya par des activistes et des associations pour accueillir des chats et chiens errants blessés aveugles ou malades. Le projet proposé à la direction de l'Environnement devrait résoudre définitivement le problème des animaux errants à Oran, mais la principale entrave à la concrétisation de ce projet reste le manque de financement.