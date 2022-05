Elles ont dévalisé le coffre-fort des douanes de Souk Ahras Les croqueuses d’or écopent de trois ans ferme 13 Mai 2022 Régions 362 fois Les croqueuses d’or écopent de trois ans ferme De lourdes peines ont été prononcées, en fin de journée d’avant-hier, jeudi 12 mai, par la Cour de justice de Souk-Ahras en première instance, à l’encontre de deux cadres des douanes algériennes, en exercice dans cette wilaya. Les mises en cause ont été poursuivies pour trahison, atteinte à un organisme d’État et vol de l’or. Il s’agit d’une officière et d’une inspectrice, toutes deux âgées de 36 ans. Elles répondent respectivement aux initiales A.H et S.B. Selon une source judiciaire, une peine de six ans de prison ferme a été prononcée par la Cour de justice à l’encontre de chacune d’elle. Dans ce scandale, le ministère public avait requis dix ans de réclusion criminelle pour chacune des deux accusées. Notons que cette affaire remonte au mois de mars 2021. Une quantité du métal jaune, estimée à 3,45 kilos, avait disparu sans effraction ni signe d’intrusion. Elle était pourtant protégée dans un coffre-fort codé de la recette des douanes de Souk-Ahras. L’enquête a été diligentée par la brigade économique de la police judiciaire de Souk-Ahras. Elle n’a pas tardé à remonter à deux receveurs et un magasinier des douanes de cette wilaya. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Signalons que les éléments de police avaient auditionné pas moins de 37 éléments tous grades confondus de ce corps constitué. En outre, l’ex-chef d’inspection divisionnaire et cinq agents des douanes de Souk-Ahras, en lien avec cette affaire pénale, ont été placés sous contrôle judiciaire dans l’attente du procès. Alors que le directeur régional des douanes d’Annaba a été démis de ses fonctions par sa hiérarchie au début du mois d’avril. L’enquête en question a mis également au grand jour la disparition inexpliquée à partir de cette recette des douanes de Souk-Ahras d’autres produits, entre autres du corail, des psychotropes et de la drogue.