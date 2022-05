salon national du livre d’Annaba : Amin Zaoui et Ahcène Derdour honorés Annaba renoue avec le Salon national du livre qui s’est ouvert mercredi au Cours de la Révolution, place emblématique de la ville, créant à l’occasion une ambiance bon enfant au grand bonheur des fans de la lecture et des scolarisés. Cette onzième édition du SNL a été inaugurée par le Secrétaire Général (SG) de la wilaya et des responsables locaux de la culture en présence d’universitaires, d’écrivains et d’hommes de lettres. Les chapiteaux implantés en face du théâtre régional Azzedine-Medjoubi ont commencé dès le coup d’envoi du SNL à accueillir les visiteurs de tous âges à la recherche d’ouvrages et de livres de leur choix. Plus de 6.000 titres sont exposés à travers une quarantaine de chapiteaux, traitant de toutes les disciplines, notamment les sciences, la littérature, l’histoire, le parascolaire et le religieux. Devant se poursuivre jusqu’ au 26 mai, le SNL draine près d’une quarantaine de maisons d’édition représentant plusieurs régions du pays. Des activités culturelles et des conférences vont accompagner le SNL jusqu’à sa clôture. L’écrivain Amin Zaoui qui a été honoré à cette occasion au même titre que le défunt Ahcène Derdour pour leur contribution à la promotion du livre en particulier et de la culture, a donné en marge de l’ouverture du SNL une conférence sur le thème «Quelle écriture pour quel lecteur». Le rapport entre le lecteur et l’écrivain a constitué la toile de fond de cette conférence. «Nous n’avons pas, jusqu'à présent, de statistiques fiables sur ce sujet pour déterminer le lectorat, la lecture et les écrivains», a-t-il mis en évidence, regrettant que les universitaires n’aient pas investi ce domaine. Le conférencier a estimé que l’écrivain à travers les époques est devenu un citoyen normal, pour ne pas dire banal. Les grands intellectuels et les écrivains représentent des symboles qui font l’immunité d’une nation. B. Guetmi