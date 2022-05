Pensions de retraite : Les augmentations versées à partir du 15 mai Les allocations et pensions des retraités seront versées, à partir du 15 mai, en comptabilisant les augmentations décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au titre des années 2021 et 2022, a annoncé hier la Caisse nationale des retraites (CNR). Les retraités recevront un SMS comprenant le montant des rappels de la majoration pour l'année 2021 et la valeur de la majoration annuelle pour 2022, afin de leur épargner les déplacements vers les agences commerciales pour se renseigner sur la valeur des augmentations, a expliqué la CNR dans une publication. La CNR a également précisé que les pensions seront versées selon le calendrier habituel du versement des pensions, soit du 15 au 26 de chaque mois. Il est à noter que le président de la République avait donné, lors du Conseil des ministres en avril dernier, des instructions pour revoir à la hausse les pensions de retraite en incluant des augmentations oscillant entre 2 et 10 %, en fonction de la valeur de la pension.