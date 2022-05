Préparation de la saison estivale : Une amélioration notable de la sécurité Par : Amar Ait Bara De l’avis de nombreux Annabis, la situation sécuritaire s’est nettement améliorée ces derniers temps et ils espèrent que cela va durer. Après les nombreuses arrestations opérées dans la ville, la situation sécuritaire s’est nettement améliorée et le bilan des arrestations est en hausse, synonyme de maitrise de la situation. Lors des descentes qui se sont multipliées ces derniers jours, il a été enregistré la mise hors d’état de nuire de 12 bandes de malfaiteurs et une trentaine d’individus recherchés sont actuellement incarcérés. Ainsi, concernant les nombreuses arrestations de Tunisiens, les forces sécuritaires ont poussé encore plus les investigations pour lever tous les doutes sur l’existence d’un réseau spécialisé dans le grand banditisme et trafic de faux billets et autres ; l’enquête se poursuit encore. Quant à la situation sécuritaire liée au banditisme, elle est en nette régression et la quiétude est revenue comme avant. L’inquiétude s’est dissipée après le ramadhan, de l’avis même de nombreux citoyens qui avaient fait l’objet de vols ou d’agressions. Même les squatteurs de trottoirs et vendeurs à la sauvette se font rares, fini le temps de l’impunité ! En effet, les contrôles inopinés effectués de nuit ont dissuadé les malfaiteurs qui ont cessé d’opérer, surtout en ce début de la saison estivale, car la situation sécuritaire doit être assainie. A l’approche de l’ouverture de la saison estivale, sans la covid-19, Bône la Coquette se prépare à accueillir ses estivants et tout un chacun espère que celle-ci réussisse. Pourtant, il a été enregistré de nombreuses arrestations et des recherchés ont été mis hors d’état de nuire et le nombre de vols et d’agressions a diminué. Les arrestations d’un grand nombre de malfaiteurs opérées dans certains quartiers de la ville ont été accueillies avec satisfaction par les citoyens. Ainsi, Annaba s’ouvrira à ses estivants dans les meilleures conditions possibles pour leur permettre de passer de bonnes vacances. De nombreuses bandes de semeurs de troubles dans des quartiers, spécialisées dans la guerre des quartiers ont été également démantelées grâce à la contribution et au civisme des citoyens. En effet, les citoyens n’ont plus peur en dénonçant toute tentative d’agressions ou de vols ; d’ailleurs, un voleur à la casse a été intercepté et arrêté jeudi dernier par les habitants de l’immeuble après qu’il ait commis son forfait. Ainsi, les éléments de la police judiciaire ont pu atténuer quelque peu les agressions au centre-ville, en multipliant les rondes de nuit surtout. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue qui s’est intensifiée ces derniers jours, on note l’arrestation des éléments de plusieurs bandes spécialisées dans ce genre trafic au niveau surtout des quartiers du 13 mai, la cité Auzas et sa périphérie. Aussi, les éléments de la brigade des stupéfiants ont pris en filature les trafiquants de drogue, dont les membres seront bientôt arrêtés, une fois l’enquête achevée, précisent nos sources sécuritaires. La police préfère opter pour les arrestations en flagrant délit dans les affaires de commercialisation, trafic et usage de drogue pour éviter la stigmatisation des accusés lors des interrogatoires. Les descentes se soldent généralement par de nombreuses arrestations de dealers, mais les arrestations des fournisseurs sont remises à plus tard, après les auditions des mis en cause. La situation sera bientôt assainie, confirment nos sources, si les arrestations se poursuivent à cette cadence, surtout en matière de trafic de drogue. Egalement, en matière de vols de portables, les éléments de la 8 ème Sûreté urbaine ont identifié les responsables de ces vols, grâce aux signalements fournis par les riverains, il s’agit d’une bande composée de 4 repris de justice qui ont été arrêtés après leur identification par les victimes. Avec ces cas de civisme des citoyens qui, à chaque fois, dénoncent les agresseurs, ceci facilitera la mission des policiers pour agir avec efficacité lors des interventions.