Football : avec FootSider, Ronaldinho et Brahimi veulent offrir une «seconde chance» aux jeunes joueurs

Le Brésilien et le Franco-Algérien accompagnent le lancement d’une nouvelle plate-forme, FootSider, sorte de le LinkedIn du football, destinée à aider les jeunes footballeurs à trouver un club. Ronaldinho et Yacine Brahimi, qui ont eu de la chance dans leur carrière, veulent essayer d'aider les jeunes footballeurs. LP/Arnaud Journois Ronaldinho et Yacine Brahimi, qui ont eu de la chance dans leur carrière, veulent essayer d'aider les jeunes footballeurs. LP/Arnaud Journois 0 Par David Opoczynski Le 1 avril 2022 à 07h23 Ronaldinho et Yacine Brahimi dévoilent les dessous de leur soutien à FootSider, une application qui se veut la première plate-forme de mise en relation des joueurs et des clubs du monde entier. « C’est mon frère (Roberto Assis) qui m’a parlé du projet, raconte Ronaldinho. J’ai beaucoup aimé l’opportunité d’aider les jeunes à réaliser leur rêve. Le foot nous a beaucoup donné. Maintenant, c’est à nous de donner aux autres jeunes aussi qui rêvent de devenir joueurs de foot. C’est ça qui m’a le plus touché. » Sur le canapé d’un des salons du grand hôtel parisien où ils sont réunis, Yacine Brahimi, l’international algérien passé par Rennes, après avoir débuté à Montreuil et Vincennes, précise : « Cette application vient après de nombreuses années de travail sur le terrain de l’Académie Seconde Chance. Concrètement, FootSider a digitalisé toutes leurs années de travail. La partie sociale du projet est très importante dans le sens où l’on veut vraiment aider les jeunes à avoir la chance de réussir à devenir professionnels. Le but, aussi, est de récolter le plus de datas, d’informations possibles entre les clubs, les joueurs et même les sponsors, pour créer comme une immense famille du football où l’on pourra s’aider les uns les autres. »