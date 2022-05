Aroma et phytothérapie à Bouzizi Les plantes à l’honneur 14 Mai 2022 Annaba 135 fois Les plantes à l’honneur Les services agricoles de la wilaya d’Annaba ont organisé hier, samedi 14 mai, une journée d’orientation et de sensibilisation sur les bienfaits des plantes médicinales, culinaires et odorantes à la maison de jeunes de la région de Bouzizi, commune de Seraïdi. Cette rencontre concerne en particulier la femme rurale qui s’est distinguée dans la région de Seraïdi par la production de miel de grande qualité, l’élevage de bovins et d’ovins ainsi que beaucoup d’autres activités qui entrent dans le domaine des cultures de différentes plantes. La journée a été consacrée à inciter ces femmes à se tourner vers la production d’huiles essentielles et en particulier l’eau de rose. Les plantes à fleurs existent à profusion sur les hauteurs du Massif de l’Edough et il ne reste qu’à les exploiter à bon escient. C’est en collaboration de la Direction des services agricoles d’Annaba, et la coopérative féminine locale « La rose de l’Edough » que ce colloque va permettre à la femme rurale de bénéficier de la technique d’extraction de l’eau de rose dont les bienfaits sont innombrables. C’est ainsi que cette bienfaitrice nettoie la peau en profondeur hydrate et combat les rides efficacement. Elle a des vertus cicatrisantes et pour ceux et celles qui sont victimes d’un coup de soleil après une journée passée à se dorer sur le sable, à se soigner afin de calmer les douleurs dues aux rayons ultra-violets. L’eau de rose peut également servir de masque à cheveux.