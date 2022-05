Cours de la Révolution d’Annaba Entre culture et turlute…

Entre culture et turlute… 15 Mai 2022 Annaba 218 fois Entre culture et turlute… Le Cours de la Révolution cette grande et magnifique promenade, est scindé en deux parties : côté Jardin et côté kiosques. Les responsables locaux continuent d’organiser des manifestations ou des expositions sur le Cours, plus exactement dans des espaces où les gens peuvent se promener à leur aise. Vu l’installation des stands pour l’exposition et la vente des livres, cette place publique ne dispose désormais que d’une seule allée située au milieu des kiosques à glace où les voiturettes se mêlent aux promeneurs. Pour ce qui est du côté Jardin, il est devenu à la longue un lieu non fréquentable, sous l’oeil « bienveillant » de la police, à cause de la débauche, la prostitution, les agressions et la dépravation à ciel ouvert qui y règnent de jour comme de nuit. Chaque jour, des passants assistent, impuissants, à des scènes de mœurs douteuses qui ternissent l’image de cette célèbre place. C’est pourquoi nombre de citoyens, des deux genres, évitent de l’emprunter ou de s’y attarder. La plupart des espaces réservés à la promenade sont occupés. « Notre Cours d’antan n’est plus ce qu’il est aujourd’hui. Les habitants qui n’ont pas où aller viennent ici pour s’y promener mais faute d’espace, ils ont beaucoup de mal à se frayer un passage », a dit un groupe de promeneurs. « Il est grand temps pour que les autorités locales fassent inscrire dans le plan de développement local la construction d’un palais des expositions à Annaba à l’instar des villes d’Alger et d’Oran », a apporté Mohamed, 79 ans, de l’eau au moulin. Le Cours de la Révolution est abandonné à son triste sort. De par sa grandeur et sa situation entre de belles bâtisses de style Haussmannien, datant de l’époque coloniale, cette belle place publique unique en son genre dans le pays peut drainer des milliers de touristes aussi bien nationaux qu’étrangers. Il y a lieu donc de réhabiliter le Cours de la Révolution pour lui redorer son blason d’antan.