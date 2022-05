Journée de la bicyclette à Annaba Petite, mais reine… 16 Mai 2022 Annaba 59 fois Petite, mais reine… Sous la supervision de l’Assemblé populaire communale (APC) d’Annaba, l’Association « Annaba bike city » envisage d’organiser le vendredi 3 juin prochain, la première édition du festival du vélo sous le titre : « Annaba Night bike », à l’occasion de la journée mondiale de la bicyclette. En ce qui concerne cet événement unique en son genre, les organisateurs font savoir qu’il se déroulera dans un espace sis à l’avant-port, où seront accueillis à partir de 15 heures les visiteurs. Le lieu en question sera divisé en trois parties à savoir une aire consacrée aux activités de divertissement, une autre servant de parking, tandis que la troisième abritera différents services dont la restauration. Le comité d’organisation a révélé qu’en dehors des activités de loisirs programmées durant ce festival, des ateliers animés en plein air et chapeautés par des associations et des experts sont également prévus. Des familles, amateurs de vélo ou même des cyclistes professionnels pourront profiter d’une belle balade nocturne à partir de 21 heures, et dont le trajet passe par le Cours de la Révolution et la Vieille Ville. Cette manifestation sera une occasion pour tous les amoureux de la « Petite Reine » de se retrouver, se ressourcer et s’amuser sur un parcours sécurisé en famille ou entre amis. Pédaler est effectivement bon pour renforcer le système immunitaire et se protéger contre plusieurs maladies y compris les pathologies cardiovasculaires. Loin de se limiter à une simple reconnaissance des bienfaits du vélo, l’organisation de ce festival a pour vocation d’encourager et de répandre la culture du cyclisme au sein de la société. La population est également incitée à utiliser des moyens de transports écologiques contribuant à atténuer un tant soit peu les effets de la pollution atmosphérique causée par les véhicules motorisés. Quant au frais de participation, les organisateurs font savoir que le prix d’accès est estimé à 100 dinars. Il y a lieu de mentionner que l’Association « Annaba bike city » est la première affiliation à avoir pris l’initiative d’organiser des randonnées nocturnes à vélo avec le groupe « le vélo pour tous ». Le but est bien évidement de vulgariser la pratique des activités physiques dans le vécu quotidien des citoyens tout en proposant une alternative écologique, plus pratique au déplacement urbain. Les personnes, associations et organismes qui veulent participer à ce festival, ou alors prêter main forte aux organisateurs trouveront toutes les informations nécessaires sur le lien électronique suivant : https: // w w w . ouraction .net /a/ 1679-anb1